有著「燒肉南霸天」稱號的「碳佐麻里」推出「全球最大燒肉旗艦園區」，也就是「碳佐麻里台南新興園區」，並確定於12月7日開幕且包含在同園區的天鍋麻辣也同日開幕。最新開幕優惠曝光，12月7日、8日限時兩日到「台南新興園區」用餐，不管是在碳佐麻里燒肉還是在天鍋麻辣，吃多少就送多少，例如吃一千就送一千（包含500元燒肉兌餐贈品券＋500元天鍋兌餐贈品券），贈品券可於下次消費時全額抵用，因此該優惠幾近於「買一送一」。而開幕首兩日的訂位，也將在今（1）日中午12:00開搶。
有「燒肉南霸天」稱號「碳佐麻里」發源自台南，旗下在台南、高雄目前各有2家分店，走精品燒烤路線，嚴選肉品之外，還不定時有服務人員幫忙代烤，每家分店都是人氣餐廳，經常一位難求。
而碳佐麻里旗下號稱「全球最大燒肉旗艦園區」的台南新興園區，並將於12月7日開幕，佔地千坪的園區，除了碳佐麻里燒肉，還有旗下火鍋、湘菜等多個品牌進駐，其中天鍋麻辣也同步12月7日開幕。
碳佐麻里創立於2002年，當初於台南府前路上創立了「炭佐麻里炭火工房 燒肉居酒屋」，2004年改成碳佐麻里府前店，成為當時台南最大燒肉餐廳，營業20多年的碳佐麻里選於台南南區鹽埕段「商八」土地，即17線(中華西路一段)、新興路的交叉口，也就是前往安平港的主要道路旁開設「全球最大燒肉旗艦園區」的碳佐麻里台南新興園區，該點除了有碳佐麻里燒肉店，一旁更有誠品生活。
「碳佐麻里新興園區」將於12月7日開幕，目前開放訂位，有兩種訂位方法，第一是在inline線上預約（連結按此），每次可以預約1位～8位的訂位；第二種是電話專線預約(06)2910-777，專門給要訂到9位以上的訂位。可訂位期間為即日期～12月06日（五），其中專線服務時間是12:00pm-18:00pm，可下訂2024年12月9日（一）～ 2025年2月28日（五）的預約，也就是包含春節檔期。
至於開幕兩日即12月7日與8日之座位，僅在今（1）日的中午12:00才會開放訂位，時間至下午18:00，而且僅能以專線電話兩方式，且專線電話同樣要等到今日12:00才在臉書（按此）公布，想要搶先吃到碳佐麻里最新分店並賺到幾近於「買一送一」優惠的民眾，勢必要拿出搶演唱會門票的精神。
至於同樣受到歡迎的吃到飽麻辣鍋品牌「馬辣」，其中兩家分店包含「新馬辣經典麻辣鍋Plus—遠百信義A13店」與「馬辣頂級麻辣鍋—信義A19店」，跨年場總是一位難求，今年這兩家門市同樣推出「2025跨年盛宴」限定場，近距離欣賞101璀璨煙火秀，還祭出豪華食材「加勒比海大龍蝦、日本A5和牛吃到飽、美澳三和牛無限享」，搭配氣泡酒、進口酒水、哈根達斯精品冰淇淋等近百種豪華食材。「2025跨年盛宴」用餐時段為23:00至01:00，限量席位僅252席，預計於今(1)日上午11:00(信義A13店)、11:30(信義A19店)起準時開放電話訂位。餐價每人1880元+10%起至2980元+10%。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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而碳佐麻里旗下號稱「全球最大燒肉旗艦園區」的台南新興園區，並將於12月7日開幕，佔地千坪的園區，除了碳佐麻里燒肉，還有旗下火鍋、湘菜等多個品牌進駐，其中天鍋麻辣也同步12月7日開幕。
碳佐麻里創立於2002年，當初於台南府前路上創立了「炭佐麻里炭火工房 燒肉居酒屋」，2004年改成碳佐麻里府前店，成為當時台南最大燒肉餐廳，營業20多年的碳佐麻里選於台南南區鹽埕段「商八」土地，即17線(中華西路一段)、新興路的交叉口，也就是前往安平港的主要道路旁開設「全球最大燒肉旗艦園區」的碳佐麻里台南新興園區，該點除了有碳佐麻里燒肉店，一旁更有誠品生活。
「碳佐麻里新興園區」將於12月7日開幕，目前開放訂位，有兩種訂位方法，第一是在inline線上預約（連結按此），每次可以預約1位～8位的訂位；第二種是電話專線預約(06)2910-777，專門給要訂到9位以上的訂位。可訂位期間為即日期～12月06日（五），其中專線服務時間是12:00pm-18:00pm，可下訂2024年12月9日（一）～ 2025年2月28日（五）的預約，也就是包含春節檔期。
至於開幕兩日即12月7日與8日之座位，僅在今（1）日的中午12:00才會開放訂位，時間至下午18:00，而且僅能以專線電話兩方式，且專線電話同樣要等到今日12:00才在臉書（按此）公布，想要搶先吃到碳佐麻里最新分店並賺到幾近於「買一送一」優惠的民眾，勢必要拿出搶演唱會門票的精神。
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