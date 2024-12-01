我是廣告 請繼續往下閱讀

▲(G)I-DLE昨日紅毯造型非常亮眼，舒華（右1）的禮服更是讓粉絲讚譽有加。（圖／(G)I-DLE IG）

▲曾莞婷和舒華穿過同一件白色禮服，但胸前布料高出許多，較為保守。（圖／曾莞婷IG）

韓國音樂界頒獎典禮「2024 Melon Music Awards」（甜瓜音樂獎，MMA）昨（30）日盛大舉行，女團(G)I-DLE紅毯造型相當亮眼，一行人身穿黑白相間的禮服登台，其中被封為「門面擔當」的台灣女孩舒華，身穿Longchamp低胸禮服，露出大面積白皙肌膚讓粉絲暴動。事後有網友發現，女星曾莞婷宣傳《影后》時也穿過同件禮服，不過曾莞婷的明顯比較保守，胸前布料有做調整，讓粉絲看了開玩笑說這次是舒華贏了。舒華昨日身穿Longchamp黑白設計長裙禮服，肚臍上方有蕾絲簍空的圖案，看起來大氣又不失性感，舒華的白皙皮膚更被粉絲稱讚：「根本比裙子還白」，搭配紅棕色的長捲髮及超大顆的鑽石耳環，成了紅毯最美焦點。照片曝光後，韓國網友也紛紛稱讚舒華這次的大膽風格：「整個氣質女神」、「忙內太漂亮了」、「人的皮膚是可以這麼白的嗎」。除此之外，還有台灣粉絲發現，舒華昨日身穿的禮服曾莞婷也穿過，當時她在IG公布一系列禮服美照，宣傳《影后》開播資訊。雖然兩人穿的是同一件禮服，但呈現的效果截然不同，曾莞婷胸前布料有做調整，相對保守一點，冷豔氣質宛如冰山美人；舒華則是甜美中略帶性感的鄰家女孩，各有各的美。粉絲看了也紛紛留言討論，「葉舒華今天要改名叫葉大膽了，眼睛完全不知道該看哪」、「舒華每次出場都能美出新高度」、「真的是同一件，但茵茵姐（曾莞婷）的胸口有再縫高一點」、「茵茵姐會生氣」、「髮型也很像」。還有粉絲發現，曾莞婷穿這件禮服時，也是搭配大鑽石耳環，看來美女的眼光都出奇相似。