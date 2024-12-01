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▲攝護腺癌早期症狀不明顯，可能類似良性攝護腺肥大的症狀，例如尿急、解尿困難、尿流變細或斷斷續續、尿完後滴尿等。（圖／資料照片）

攝護腺癌是男性最常見的癌症之一，其發生與年齡有關，在40歲以後便有發生攝護腺癌的可能，且發生率隨年齡提高。攝護腺癌在歐美甚為普遍，而國人發生率雖不像西方人高，但近年來發生率急遽上升，根據國健署癌症登記資料，台灣2021年新增攝護腺癌已逾7000例，另根據衛福部2023年統計，在國人在十大癌症死因中，攝護腺癌排名已上升至第5，且年齡愈高，死亡率也愈高。國泰醫院泌尿科主任王彥傑表示，攝護腺癌早期通常症狀不明顯，若開始有症狀，也可能類似良性攝護腺肥大的症狀，例如尿急、解尿困難、尿流變細或斷斷續續、尿完後滴尿、膀胱無法排空、夜尿、血尿等；當攝護腺癌侵犯儲精囊，則將出現精液帶血或射精疼痛等不適。若進一步產生骨轉移時，會引起骨骼疼痛、病理性骨折，或脊椎受到壓迫而產生神經方症狀，而某些患者是直到癌細胞擴散至其他器官才發現。王彥傑指出，除了肛門指診之外，抽血檢驗攝護腺特異抗原(PSA)是常見的診斷工具，而正常PSA值為4ng/ml以下，若血中PSA值異常升高，應接受進一步檢查， 但提醒民眾，除了攝護腺癌之外，攝護腺肥大、發炎等，也可能造成PSA上升，因此PSA值若較高，不必太過驚慌，後續追蹤即可。至於其他診斷方式，則有攝護腺超音波、攝護腺切片檢查等，後者是經由直腸在超音波或磁振造影下，用針取出一小部分攝護腺組織檢體，再送病理進行詳細檢查，一般唯有切片才可確定診斷。王彥傑表示，常見療法除了放射線治療與荷爾蒙治療之外，還有冷凍治療、高強度聚焦超音波治療等較新的選擇。冷凍治療的原理利用扎針進入攝護腺，再藉由低溫(零下40℃)消滅癌細胞，而高強度聚焦超音波治療又稱海福刀(HIFU)，其藉由超音波能量將溫度提高到65~85℃，造成組織壞死。此外，若腫瘤仍侷限在攝護腺內，機械手臂手術可明顯減少出血量及術中併發症，同時改善術後疼痛，是治療的一大進步。王彥傑強調，攝護腺癌療法不只一種，即使病人的攝護腺癌已屬晚期，但經由適當治療控制癌細胞生長，患者仍可活得長久，並維持良好生活品質。王彥傑指出，攝護腺癌是國內近年發生率快速上升的癌症，值得民眾更多重視，呼籲50歲以上男性應定期接受攝護腺檢查，經由早期診斷與治療，療效會更好。