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▲利用藍綠色的窄頻光影像可以觀察出紅棕色微小的腫瘤性異常血管。（圖／中山醫院提供）

數年前企業名人嚴凱泰因食道癌過世，促使民國人加強食道癌篩檢的觀念，而女星方文琳日前在健檢發現早期食道癌，得以及時處理，再次喚醒民眾對食道癌的重視。台北市中山醫院腸胃科主治醫師簡錫淵表示，最近一位60歲女性檢查出食道癌前病變，並以「內視鏡黏膜下剝離術」進行微創治療，病人得以避免開胸食道切除手術，不僅降低風險，也保住術後生活品質。簡錫淵說明，這名患者前陣子咽喉不適，且吞嚥常有緊繃感，偶爾有胃酸逆流症狀，為此進行胃鏡檢查，經國內最先進內視鏡主機系統搭配窄頻光影像顯示，發現她在食道高位有一處約2公分大小的病變，而切片病理化驗報告顯證實為癌前病變。對於癌前病變，簡錫淵表示，通常無症狀或症狀非常輕微，而無症狀者的發現契機常是因為某些篩檢數據異常，後進行內視鏡檢查才揪出病變。簡錫淵指出，目前早期癌與癌前病變均可用先進的「內視鏡黏膜下剝離術」治療，這是以內視鏡如胃鏡、腸鏡等，操控微小電切刀進行剝切的微創技術，且因胃腸鏡是通過生理開口如口腔、肛門等進入體內，所以身體皮膚表面不會有任何切口，同時可保留器官完整，不必對食道、胃體、腸道等進行截斷與重接，對患者負擔遠小於傳統手術。而這位患者接受內視鏡黏膜下剝離術治療後，術後當日即可進食流質食物，隔日已可吃固態食物，術後僅2天便返家休息，而切除檢體經病理檢查確認病變完整切除，不必追加其他治療，接下來只要定期追蹤即可。簡錫淵提醒，食道癌風險因子為菸、酒、檳榔、酒精不耐症（喝酒易臉紅）及食道癌家族史，既使是睡前少量的酒，長期下來也有罹癌風險，因此具風險因子者最好定期接受內視鏡篩查，若確診有食道、胃、腸等消化道疾病，民眾可與主治醫師討論內視鏡微創治療的可行性。