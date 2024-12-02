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一名中年男子因右側乳房明顯比左側大，困擾多年，日前到花蓮慈濟醫院乳房外科檢查，結果確診為男性女乳症第二級，經評估後接受單孔內視鏡微創手術治療，切除80公克乳腺後，目前恢復良好，回診時僅有一道微小傷痕。花蓮慈濟醫院乳房外科主治醫師吳柏鋼說，這名患者多年前已曾進行左側女乳症手術，而右側乳房原本較小，近幾年明顯腫大，直徑已大到8~9公分，自陳「穿衣服凸出很明顯，兒子戳會有感覺」，後來看到慈濟醫院臉書分享男性女乳症案例治療經驗，隨即找時間就醫。吳柏鋼指出，從患者的病史研判，可能在青少年時期有生理性男性女乳症，後來罹患慢性腎臟病，治療後加重體內雌激素的表現，造成雌激素和雄性素（睾固酮）失衡，於是先建議服用男性賀爾蒙治療，但過了一段時間仍未改善，因此決定手術解決困擾。對於男性女乳症，吳柏鋼說明，在健康成年男性中，此症盛行率約30%，醫師可在理學檢查時觸摸到乳房組織，而且近來已收治3名病人，包括一名淋巴癌患者，為男性女乳症第一級，疑似服用標靶藥物刺激女性荷爾蒙而出現女乳症，導致兩側乳頭、乳暈凸出。當男性女乳症嚴重到第四級，外觀會出現乳頭、乳暈下垂到低於胸下緣線，而第三級則是與胸下緣線一樣高。針對治療，吳柏鋼醫師說 ，單孔內視鏡微創手術原為乳癌切除常用手術，而男性女乳症切除術式與乳癌切除幾乎相同，以此病人為例，會先在右側開出3公分傷口，並注入二氧化碳後撐開，再以器械進入、切除腫大的乳腺。不過，由於脂肪層與乳腺間界線不明顯，術前必須以超音波定位乳腺邊緣並染色，手術時才可避免切除過多正常組織，而手術經定位後，不到2小時即可完成。