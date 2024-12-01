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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，創黨元老、「大媽老司機」朱蕙蓉則連上好幾個政論節目，爆料檢調問話內容，並直言柯文哲「死定了」。朱蕙蓉的好友、民眾黨前立委蔡壁如今（1）日為她緩頰稱，如今詐騙橫行，也可能是檢察官詐騙朱、讓她對外放話，蔡壁如也公開勸告朱蕙蓉「不要再說了」。朱蕙蓉上周四起連上好幾個政論節目，談到自己以證人身分被檢方約談時的相關內容，包括看了部分卷宗後，她認為柯文哲政治獻金案違法，「死定了」；更恐怖的是QR-code直通木可公司的部分。對此，民眾黨前立委、台中市府顧問蔡壁如今出席「台灣新頁論壇：台灣新能源的未來」研討會時受訪表示，這是朱蕙蓉的個人表達，她並為朱緩頰稱，也有可能是檢察官誤導或「詐騙」朱蕙蓉，使她對外放話。不過，蔡壁如也勸告好友、黨員朱蕙蓉：「檢察官問話對外說明確實不恰當，誠心勸她不要再說了。」至於相關爭議進一步引發立院黨團主任陳智菡跟朱蕙蓉隔空對槓，蔡壁如則有感而發表示，台灣民眾黨現在最需要就是團結。