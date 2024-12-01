我是廣告 請繼續往下閱讀

▲冬季聯盟台灣兵分兩路組成山、海兩隊，爭冠陣容正式亮相。（圖／官方提供）

中華隊在2024年世界棒球12強賽扳倒全職業的日本隊，勇奪台灣成棒第一座世界冠軍。針對這場勝利，讀賣巨人二軍監督桑田真澄近日在節目中表示，中華隊的奪冠絕非僥倖，而每年在台灣舉辦的亞洲冬季棒球聯盟正是成功的關鍵。根據日媒《Sponichi Annex》的報導，桑田真澄在TBS節目《Sunday Morning》上，對中華隊在12強的表現給予高度評價。他表示：「日本武士隊表現相當出色，但中華隊的奪冠並非僥倖。」他提到，中華隊奪冠背後的成功因素，與亞洲冬季棒球聯盟息息相關。桑田指出，自2012年起，亞洲冬季棒球聯盟開始舉辦，為球員和教練提供了寶貴的實戰機會，「現在冬季聯盟現在正在進行中，而中華隊奪冠正是這些努力的成果。」桑田還強調，棒球國際化是一項非常重要的課題，而中華隊在12強賽的冠軍是最好的證明，「這次的冠軍具有非常深遠的意義，值得所有人關注與學習。」冬季聯盟賽事將從11月23日進行至12月15日，合計4週23天的比賽日程，每隊各出賽16場，加上四強賽、季軍賽、冠軍賽，總計44場賽事在台中洲際棒球場和雲林斗六棒球場進行。今年參與冬聯的5支球隊分別為台灣山林隊、台灣海洋隊、日職紅隊、日職白隊、日本社會人隊。統一7-ELEVEn獅高志綱再度擔任總教練執掌兵符，帶領的是由中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿組成的台灣山林隊；台鋼雄鷹鄧蒔陽擔任總教練率領的台灣海洋隊，由味全龍、富邦悍將、台鋼雄鷹組成。