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▲先前包含台南市、新竹市部分路段都已經宣布取消二段式左轉。（示意圖／shutterstock）

▲每次到尖峰時段，都常常出現擠爆待轉區的情況。（示意圖／NOWnews資料照）

台灣被譽為「機車王國」，二輪族數量上看千萬人，上班通勤時段常常能看到大量機車出現在路上，但機車遇到兩線道以上的大型路口必須「二段式左轉」，每次到尖峰時段，都常常出現擠爆待轉區的情況。但近期彰化縣也宣布，將在2025年元旦起，全面取消縣、鄉道路段機車兩段式左轉的強制規定，但同時也訴說保留待轉區的原因。彰化縣府自去年起，就已逐步取消轄管道路上機車的強制兩段式左轉規定，而交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段更宣布，從2025年元旦開始，彰化市中山路等5個路口取消強制兩段式左轉，改採彈性待轉模式，未來彰化縣內全面取消「兩段式左轉」。彰化縣政府強調，該政策調整旨在解決「一路雙制」的路權爭議，統一取消強制規定，以提升。工務處則表示，此舉是為落實，強調行車禮讓的重要性，而非單純限制特定車種的路權。彰化縣改採彈性待轉模式，目前縣府工務處已開始分階段執行「機慢車兩段左轉」標示的撤牌與路面磨除工程，但待轉區的保留為部分騎士提供安全保障，而不願進入內車道的年長者也感到安心。