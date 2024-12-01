苗栗縣政府將於12月5日起在竹南運動公園與周邊道路舉辦為期2個月的《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》系列活動，其中12月21日至12月24日更一連舉辦4場主題音樂會，並找來羅時豐、美秀集團、高爾宣、TRASH、許富凱、向蕙玲、李吳兄弟、邱軍、舞思愛等共31位歌手輪番登台演出。
李吳兄弟期待和羅時豐合作 將在苗栗耶誕城獻唱新歌
《苗栗音樂佳餚耶誕城》眾星雲集，李吳兄弟也透露演出名單中，最期待和前輩羅時豐合作：「大牛哥非常風趣，也很受年輕人歡迎，也有很多我們需要學習的地方，我們有在節目上改編過大牛哥的歌曲，但那次沒能一起表演，所以我覺得如果有機會能合作，應該是會蠻好玩的，而且大牛哥是客家人，說不定可以製造出不一樣的火花。」
能歌善舞的李吳兄弟，創作能力也不容小覷，他們透露這次會在《苗栗音樂佳餚耶誕城》中安排從未曝光的表演：「這次有安排兩首歌曲，都還沒有在公開場合表演過，還有我們去年發行的作品裡，有非常多好聽的歌曲，耶誕節已經接近年尾，所以我們也會帶給大家正能量的音樂。」
李吳兄弟也大力推薦一定要到現場參加《苗栗音樂佳餚耶誕城》：「今年四大主題晚會，有客語、原住民語、台語跟國語，每一場都精彩可期，陣容也很堅強，加上有很多佳餚可以享用，苗栗縣政府非常用心規劃這個晚會，所以大家一定要來現場感受一下！」
苗栗耶誕城演唱會日期曝光 將在中天全程Live直播
《苗栗音樂佳餚耶誕城》主題音樂會將於12月21日至12月24日期間，每日晚間6點在竹南運動公園舉辦。精彩的音樂會也將在中天電視YT頻道、中時新聞網YT頻道全程Live直播，而中天綜合台在12月24日晚間7點將全程Live轉播《共下耶誕YA！》，並於12月22日、23日、25日晚間6點精彩重播《哈客耶誕慶》、《台嗨！耶誕夜》、《原音樂翻耶誕城》3場音樂會，更多詳細的活動資訊也能上《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》官方臉書查詢：https://www.facebook.com/musicfoods。
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《苗栗音樂佳餚耶誕城》眾星雲集，李吳兄弟也透露演出名單中，最期待和前輩羅時豐合作：「大牛哥非常風趣，也很受年輕人歡迎，也有很多我們需要學習的地方，我們有在節目上改編過大牛哥的歌曲，但那次沒能一起表演，所以我覺得如果有機會能合作，應該是會蠻好玩的，而且大牛哥是客家人，說不定可以製造出不一樣的火花。」
能歌善舞的李吳兄弟，創作能力也不容小覷，他們透露這次會在《苗栗音樂佳餚耶誕城》中安排從未曝光的表演：「這次有安排兩首歌曲，都還沒有在公開場合表演過，還有我們去年發行的作品裡，有非常多好聽的歌曲，耶誕節已經接近年尾，所以我們也會帶給大家正能量的音樂。」
李吳兄弟也大力推薦一定要到現場參加《苗栗音樂佳餚耶誕城》：「今年四大主題晚會，有客語、原住民語、台語跟國語，每一場都精彩可期，陣容也很堅強，加上有很多佳餚可以享用，苗栗縣政府非常用心規劃這個晚會，所以大家一定要來現場感受一下！」
苗栗耶誕城演唱會日期曝光 將在中天全程Live直播
《苗栗音樂佳餚耶誕城》主題音樂會將於12月21日至12月24日期間，每日晚間6點在竹南運動公園舉辦。精彩的音樂會也將在中天電視YT頻道、中時新聞網YT頻道全程Live直播，而中天綜合台在12月24日晚間7點將全程Live轉播《共下耶誕YA！》，並於12月22日、23日、25日晚間6點精彩重播《哈客耶誕慶》、《台嗨！耶誕夜》、《原音樂翻耶誕城》3場音樂會，更多詳細的活動資訊也能上《2024苗栗音樂佳餚耶誕城》官方臉書查詢：https://www.facebook.com/musicfoods。