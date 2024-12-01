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▲天空娛樂營運長王維皓（左起）、製作人謝倫、執行長于傳勇，今日受訪說明節目狀況。（圖／天空娛樂提供）

男團選秀節目《SCOOL》昨（30）日晚間順利落幕，不過在直播期間遇到不少小狀況，像是音樂突然卡住、導播切錯鏡頭等。對此，製作人Allen表示，在決賽之前已經彩排了7、8次，除了第一次彩排之外，其他時間都沒有遇到狀況，沒想到昨天竟然遇到這種事。他也解釋是因為切鏡位的機器突然壞掉，所以才會在選手講話的時候，鏡頭一直拍利特，連導播也驚呼，「從業23年第一次遇到控制台當掉」，後來揪出原因，原來是因為他們當天忘記拜拜了。《SCOOL》昨日總決賽結束後掀起不少討論，有些人對賽制有點意見。對此，天空娛樂執行長于傳勇和王維皓喊冤，其實最一開始賽制就已經公開了，就是全民投票，但可能大家的認知不同，所以才會爆發問題，「我們沒有改變賽制」，從一開始就決定導師也參與全民投票當中，只是需要看投票的比例，決定導師的票值代表多少，「導師票數太少也沒有意義」，他們才不斷討論出來，最終決定導師一票代表1萬票。至於昨日直播時也遇到不少狀況，Allen表示，最後一場直播是由台灣全權負責，在決賽之前他們已經進行了7、8次彩排，但從來沒有遇到像昨天的狀況，先是音樂突然斷掉，「輸出音樂的機器突然斷掉，我們都還搞不清楚狀況又恢復了」，連他們也摸不著頭緒；接著導播切錯鏡頭，他也解釋，其實是因為導播控制台當掉，連導播也傻眼，從業23年第一次遇到這個狀況，所以他們昨天後台其實非常忙，需要在1、2分鐘內處理各種狀況，後來才想到原來是因為沒有拜拜。另外，驚喜的是7人成團完成後，昨天在節目最尾末時無預警預告將推出《AFTER SCOOL》續篇。對此，于傳勇表示，最初計畫要成立9人團，但實際要選擇幾個人出道，內部還在討論。王維皓指出，目前其實沒有計畫什麼一軍二軍，只是希望給有才華的選手可以得到舞台和表演機會，所以才希望可以讓他們有更好的發展機會，「即使這件事在商業層面沒這麼聰明，我們還是要做。」