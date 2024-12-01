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總統賴清德出訪太平洋友邦，並過境美國夏威夷。針對中國國台辦今（1）日聲稱，反對台美官方往來及台灣領導人過境美國，並重申賴清德的謀獨操弄無法動搖國際社會堅持「一個中國原則」。陸委會對此回應，中華民國是主權國家，我總統出訪南太平洋邦交國鞏固邦誼，依慣例過境美國，均屬正當權利之行使，中共無權置喙、說三道四。總統賴清德上任後首度出訪，這次行程將進行7天6夜「繁榮南島．智慧永續」之旅，預計前往馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國以及帛琉共和國等3太平洋友邦，並過境美國夏威夷、關島。中國國台辦今對此表示，反對台美官方往來，並強調無論賴清德用什麼伎倆「謀獨」，都無法動搖國際社會堅持一個中國原則。對此，陸委會也強硬回應，中華民國是主權國家，我總統出訪南太平洋邦交國鞏固邦誼，依慣例過境美國，均屬正當權利之行使，中共無權置喙、說三道四。陸委會並強調，中共誆稱國際社會支持其所謂「一中原則」，持續以零和思維打壓台灣國際空間，完全無助兩岸關係的良性發展，更不會被國際社會所接受。再次呼籲中共當局，以平常心看待賴總統出訪，切勿藉機生事，刻意升高台海及區域緊張情勢。