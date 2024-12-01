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台灣拳擊好手黃筱雯在巴黎奧運遭遇裁判誤判，遺憾止步16強，但她未因此氣餒，持續練習並積極備戰。昨（30）在世界拳擊總會（WBA）年終賽中，她帶傷上陣，勇奪女子54公斤級金牌。賽後，她感謝醫療團隊的幫助，並表示這次奪冠是「訓練成果的驗收」。黃筱雯自巴黎奧運後，休息數月並進行移地訓練，為參加年終賽做好準備。在女子54公斤級比賽中，她首輪輪空，接下來以5：0的優勢連勝泰國拳手Apisada Tantawa及巴西拳手Tatiana Chagas，順利闖入金牌戰。金牌戰中，黃筱雯展現臂展優勢，首回合取得3：2的領先。對手Yesugen試圖近身反擊，但都被黃筱雯成功化解，並在第二、三回合拉大差距，最終以4：1的比數擊敗對手，奪下冠軍。談到這次奪冠的心情，黃筱雯表示：「真的很高興，因為今年在奧運失利，沒能為台灣拿下成績。但這次年終賽對我來說是一個考驗，也是一個讓自己驗收訓練成果的機會。」她透露，奧運結束後便積極投入訓練，同時安排移地訓練，「我們希望藉由這次比賽，看看這幾個月的訓練有沒有成效。很高興能夠拿下這次比賽的冠軍，這對我來說是很大的鼓勵。」儘管奪冠，黃筱雯坦言比賽並非毫無波折。她透露，在出發比賽前一周便不小心弄傷腳趾，情況一度令人擔憂。「第一時間真的很感謝長庚醫療團隊，當時我在北部訓練，醫生即時進行治療評估，並配合防護員在一周內持續治療，才讓我能順利上場完成比賽。」