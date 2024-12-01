我是廣告 請繼續往下閱讀

我國總統賴清德11月30日起出訪3個南太平洋友邦，去程時會過境夏威夷停留兩晚。對此中國外交部、國台辦皆「對美方安排賴清德『過境』予以嚴厲譴責」，還評論美國對台軍售案「買武器買不來安全，『保護費』保不了『台獨』」，稱無論賴清德「採取什麼伎倆進行謀『獨』操弄」，都阻擋不了「中國終將統一的歷史大勢」。賴清德上月30日啟程展開南太平洋三友邦訪問行程，並於去程過境美國夏威夷，回程將經關島停留。對此，中國國台辦發言人陳斌華在記者會上表示，賴清德此行以「過境」美國為名進行「謀獨」操作，強調中方「堅決反對台美官方往來及台灣地區領導人以任何名義『過境』美國」，並稱國際社會始終堅持「一個中國原則」。他警告，頑固堅持「台獨」分裂立場，持續謀「獨」挑釁，不斷升高兩岸對立對抗，「倚美謀獨」的行徑無法改變國際格局，只會加劇台海緊張局勢，「動搖不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。」陳斌華也向美方喊話指，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「認清賴清德和民進黨當局的『台獨』本性和危害，慎之又慎處理台灣問題。」中國外交部同樣表態「堅決反對任何形式的美台官方往來」，外交部聲明稱中國堅決反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑，並對美方安排賴清德「過境」予以嚴厲譴責，已向美方提出嚴正交涉。此外，美國國務院近日批准總值約3.85億美元的對台軍售案，包括F-16戰機零件及雷達設備等，中國外交部與國台辦也再次表示強烈反對，並警告台灣購買武器無法提升安全，只會讓台海局勢更為危險。國台辦發言人陳斌華就稱「買武器買不來安全，『保護費』保不了『台獨』，妄圖『以武謀獨』只會讓台灣兵兇戰危，最終自取滅亡」；中國外交部則稱「台灣問題」是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，再度敦促「停止美台官方往來，停止向『台獨』分裂勢力發出錯誤信號。」此次賴清德展開上任後首度出訪，行程為期7天6夜，主題為「繁榮南島．智慧永續」，計劃造訪馬紹爾群島共和國、吐瓦魯國及帛琉共和國三大友邦。在過境美國夏威夷時，賴清德將與當地僑胞交流，展現台灣深化邦交國合作、拓展國際參與的努力。對於國台辦回應，陸委會也發表聲明回應，中華民國是主權國家，總統出訪南太平洋友邦鞏固邦誼，並依慣例過境美國，這些活動均為合法且正當的權利行使。陸委會批評，中共持續以零和思維壓縮台灣的國際空間，不僅無助兩岸關係良性發展，且無法獲得國際社會支持。