我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林岱縈發現有一尊神明比出「Team Taiwan」的冠軍手勢。（圖／紅心字會提供）

▲熱愛拜拜的林岱縈推薦粉絲到青山宮朝聖。（圖／紅心字會提供）

啦啦隊女神林岱縈日前到萬華艋舺青山宮當志工，林岱縈發放祭品的時候，在廟方工作人員導覽下，發現有一尊神明比出「Team Taiwan」的冠軍手勢，跟「台灣隊長」陳傑憲在賽中，轟出三分砲跑壘時的動作一樣。廟方解釋，神尊手勢意思是「日月轉乾坤」，神明也有比「冠軍手勢」。她也分享，過去曾遇過遭廠商積欠演出費用，到廟裡向神明訴說，結果隔天廠商竟然就付款了。參拜過程中，林岱縈也特別向位於神龕下的虎爺祈求自己愛貓「毛球」的健康；她透露，會結緣虎爺是因為愛貓「毛怪」曾生重病，一度病危，聽說虎爺會保佑寵物才會來拜拜。不僅如此，拜虎爺還可以求財運，她說：「這裡的虎爺很特別，是一家三口，也是少見的『文虎爺』，又稱『進財虎爺』，虎爸爸威風凜凜、虎媽媽表情溫和，最下面還有一隻小虎爺相當可愛。」林岱縈平時就很愛去各大廟宇拜拜，她也會點燈求平安，廟方表示：「早於 100 年前便比出了冠軍手勢的神像為『增祿司』，掌管著陰陽兩界的鬼神事務，以及地府獎賞功德的工作。增祿司手扶腰帶的位置剛好位於胸前，形似框出的台灣手勢。」廟方坦言，「並非每一間廟的增祿司神像動作都相同。明年是建廟170週年，歡迎大家來艋舺青山宮超級比一比！」上個月剛辦完個人演唱會的林岱縈，近期又開始籌備錄製新歌，月底即將舉行生日見面會的她，因應海外粉絲來台參加，也會推薦粉絲到青山宮朝聖。