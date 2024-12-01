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▲陸生體驗棒球 賀「中國台北隊」獲世界冠軍、同為祖國更上一層樓

▲有「清華劉亦菲」之稱的彭弋航，是棒球場上最受矚目的嬌點。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.01）

馬英九基金會邀請40名陸生訪台，今天下午到台中洲際棒球場，由中信兄弟球星帶領體驗棒球，復旦大學學生宋思瑤被問到12強賽感想時，代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並希望大陸和台灣同胞像brothers一樣，一起為祖國在棒球領域更上一層樓。基金會執行長蕭旭岑則認為，棒球如果能夠成為兩岸人民共同喜歡的運動、共同的橋樑，那未來「根本就是打球，不用打仗了」。陸生團下午抵達台中洲際棒球場，被安排參觀球場、實際感受踩球場、跑壘的感覺，接著在中信兄弟王威晨、許基宏帶領下，由桌球名將馬龍、射擊女將楊倩率先體驗，馬龍一揮棒就把T座打倒，引起現場爆笑。有「清華劉亦菲」之稱的彭弋航，則是全場最受矚目的嬌點。基金會事後安排兩位陸生受訪。復旦大學大四生宋思瑤指自己打出3顆非常強勁的地滾球，希望未來和更多台灣同胞一起棒球交流，以小交流帶動大交流、認識更多台灣青年朋友。媒體接著問她，台灣在12強拿下世界冠軍的感想。她先是代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並說自己希望大陸和台灣同胞可以像中信兄弟的brothers一樣，一起為祖國在棒球領域更上一層樓、一起努力、一起進步。宋思瑤的說法引起在場媒體錯愕，有人接著問遊日月潭的感想，她突然自述復旦大學校名出自尚書大傳裡的「日月光華，旦復旦兮」，指「跟日月潭有很神奇的契合感，這也是讓我覺得不虛此行的地方」。接著受訪的浙江大學研二生梅龍飛少了政治語言，表示行程每天都有不一樣的驚喜、日月潭是整個團最期待的自然景觀、和台灣同學交流時感受到真摯的情感；下午擊出球那刻非常有成就感，回到學校後會到棒壘球的社團試一試。蕭旭岑則表示，陸生們對台灣人的熱情及善意很感動，台灣真實的民意就是希望兩岸交流、不要打仗，希望這個團是一個開端，若棒球能成為兩岸人民共同語言、喜歡的運動，將成為連結兩岸的新橋樑，「那未來根本就是打球，不用打仗了」，呼籲未來政府開放更多交流，才能避免走向衝突與不幸。