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科索沃29日晚間一條供水給2座主要發電廠的伊伯-勒彭西（Iber Lepenc）運河發生爆炸，這影響到科索沃全國的飲用水和電力供應，當局已逮捕了8名嫌疑人。該國內政部長斯韋克拉（Xhelal Svecla）今（1日）表示，科索沃政府及歐洲聯盟均將此次事件定性為塞爾維亞組織的「恐怖行動」，這將進一步升高該地區的緊張局勢。科索沃2008年宣布獨立，但塞爾維亞迄今還未承認科索沃的國家地位，運河所在的北科索沃雙邊關係特別緊張，由於運河爆炸事件發生在29日晚上7時左右，科索沃內政部長斯韋克拉週日表示，現場已完成初步修復，不過也在現場查獲大量軍火，警方則指出被捕者主要為隸屬於當地塞爾維亞團體「公民保護」（Civilna Zastita）的成員。該組織此前已被科索沃政府列為恐怖組織。科索沃總理庫提（Albin Kurti）在電視演說中譴責這是一起針對國家關鍵基礎設施的「犯罪和恐怖行動」，並指出攻擊背後可能是來自鄰國塞爾維亞的勢力。然而，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）否認任何關聯，批評科索沃的指控「毫無根據」。歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）對此次事件予以譴責，形容其為「卑鄙的破壞行為」，並強調此類攻擊對科索沃的能源系統和民用基礎設施造成重大威脅。科索沃警方宣布加強安全措施，以應對近期針對警察局及市政大樓的手榴彈攻擊，科索沃安全委員會於事件後召開緊急會議，啟動武裝部隊以防止類似事件再次發生，總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）則呼籲國際社會對此事件予以關注，並協助防範跨國犯罪組織的活動。