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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭收押禁見，創黨元老、「大媽老司機」朱蕙蓉上週在多個政論節目提及檢調問話內容，並直言柯文哲「死定了」。她今（1）晚透露自己被人舉報傷害民眾黨，並秀出黨中評會要她開會說明的簡訊，宣布在被議處之前，她跟丈夫都自行退黨，並切心表示「這才是政治迫害」。朱蕙蓉上週以證人身分前往北檢，在看過部分卷宗後，直言柯文哲政治獻金有違法疑慮。而民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡隨後則痛批「民間友人」上節目造謠，是為了攀炎附勢還是賺通告費？朱的好友、民眾黨前立委蔡壁如也希望她不要再提柯文哲案。而朱蕙蓉晚間則秀出民眾黨中評會要她開會的簡訊，內容指朱蕙蓉遭檢舉日前在媒體節目的發言，「涉及違反紀律裁決條例二十二條對黨傷害嚴重」，請她3日上午10時至中央黨部開會說明。朱蕙蓉則切心提出6點聲明回應，強調4號黨員她本人及5號黨員她的丈夫，都自行退黨，並痛心表示「這才是政治迫害」。民眾黨創黨前5號黨員，僅剩柯文哲及蔡壁如，其餘李文宗遭除名、朱蕙蓉夫婦則是退黨。朱蕙蓉聲明如下：1、中評會以本人朱蕙蓉違反中央評議裁決條例二十二條議處，其相關的具體事證為何？難道只憑黨團主任陳智菡的說辭或是指示？2、黨員之紀律評議需要有一定之程序：檢舉（檢舉人和檢舉事證）、中央委員會移送、中評會議處及申訴，單憑一則簡訊，甚至沒有聯絡人及電話，為何可以將創黨黨員移送中評會？難道現在黨的主席已經換成陳智菡？3、朱蕙蓉我之言行皆依據黨章第九條第一項：黨員對於黨的事務及政策有建議權。4、在中評會公開所有本人質疑之相關資訊前，本人拒絕出席非法的中評會說明會議。5、若黨中央和中評會仍恣意妄為，本人朱蕙蓉(004)與楊行昌(005)將於中評會開除前，自行退黨！6、真正違背創黨精神和程序正義的是現在的黨中央和中評會，不是我朱蕙蓉。