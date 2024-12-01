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▲蔡英文的第三隻愛犬Bunny過世。（圖／翻攝蔡英文臉書）

前總統蔡英文喜愛毛小孩，不僅關心流浪動物處置問題，家中也飼養了3隻退役導盲犬，剛結束加拿大交流行程的她週日（1）在臉書上公布，家中最後一隻導盲犬Bunny已與世長辭，讓她感傷地向Bunny喊話不要回頭，「若是回頭的話，一次就好，看看我幫你們三個布置的新家。」蔡英文2016年從惠光導盲犬學校領養退役導盲犬Bunny，今小英透過臉書表示，年邁的Bunny已回到汪星球，貼文回憶起過去與退役導盲犬們共度的時光，吸引不少家中有毛孩的民眾鼻酸。蔡英文透過臉書發文表示，「我家的三隻退役導盲犬，Bella跟Maru前些日子都相繼離開，留下來的Bunny也老了，身體狀況不太好。在我出發加拿大前，我還跟Bunny說，要等我回來。Bunny真的很努力，等我回來後，我們互相道別，他才離開。」她接著表示，「我會記得，三隻狗狗第一次來我家，害羞的樣子；我會記得，三隻狗狗每一次看到零食，貪吃的樣子；我也會記得，每一次幫三隻狗狗換上新衣，開心的樣子。愛，是好好相處、無私照顧；離別，是好好再見、不負遇見。愛與離別，是毛小孩來到我們生命中，教會我們的事。」文末，蔡英文也附上在自家小角落放滿3隻愛犬照片的空間，祝福回到汪星球的Bunny，「Bunny，去找Bella跟Maru一起作伴，不要回頭。如果要回頭，一次就好，看看我幫你們三個布置的新家」，貼文一出也讓不少也曾經歷失去寵物痛苦的網友直呼鼻酸。