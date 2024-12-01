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▲milet接連唱了許多經典曲目。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

▲milet特地帶了隱形眼鏡登台，坦言是為了看清粉絲的應援。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）

日本全才女神milet昨（30）日登台，在台北流行音樂中心舉行兩場亞洲巡演 「milet Asia Tour 2024」 壓軸場，門票秒殺，吸引超過萬名鐵粉到場朝聖，milet更在演唱會開場便以人氣動畫《鬼滅之刃》主題曲〈熱戀不已〉點燃全場氛圍，而當她用中英文夾雜激動喊出「That's why 我愛台北！（這就是為什麼我愛台北！）」時，瞬間引爆全場尖叫聲浪。milet巡演經歷香港、首爾、上海後，終於迎來台北站，milet這次為台北場演唱會精心準備，不僅身穿紅色愛心洋裝優雅登場，更屢屢以甜美的中文問候「見到大家很開心」、「謝謝你來見我」，更俏皮地表示想品嚐「臭豆腐」，逗得歌迷們心花怒放。還以人氣動畫《鬼滅之刃》主題曲〈熱戀不已〉作為開場，並接連獻唱〈Into the Mirror〉、〈inside you〉、〈Tell me〉、〈Anytime Anywhere〉、〈羈絆的奇蹟〉等人氣歌曲，包含未發行新歌〈海原〉，整場演出近 20 首曲目，完美展現不俗唱功與舞台魅力。milet後續演唱〈Ordinary days〉時她情緒激動眼泛淚光，讓台下歌迷萬分不捨，而歌迷連續2天送上創意暖心應援，更讓她感動不已，直呼：「我為了看清楚大家的應援，特地帶了隱形眼鏡喔！」可愛發言讓全場笑出來，milet也感性表示：「雖然相隔遙遠，但我們的心一直是在一起的。」並再次與歌迷相約未來再見。事實上，milet自2019年推出首張 EP〈inside you〉後迅速竄紅，作品融合迷幻搖滾與歐美流行元素，搭配她渾厚且具爆發力的嗓音及純熟的高低音轉換，以獨樹一幟的音樂風格成為各大排行榜的常勝女神。除了商業合作邀約不斷，她更多次登上NHK紅白歌合戰舞台，並在東京奧運閉幕式上，演唱 〈L'Hymne A L'Amour（愛的讚歌）〉，以全球矚目的舞台展現強大實力，成為當今樂壇最炙手可熱的歌手之一。