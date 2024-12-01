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▲瑪格羅比（左）在《華爾街之狼》中與李奧納多狄卡皮歐有好幾場煽情、火辣的對手戲。（圖／摘自IMDb）

▲瑪格羅比現在是好萊塢的紅牌女星，可以挑自己喜歡的題材，也不用再賣弄色相。（圖／美聯社／達志影像）

澳洲美人瑪格羅比成功打進好萊塢，在《Barbie芭比》和《自殺突擊隊》系列扮演的小丑女都讓觀眾印象深刻，但她第一部受到各方矚目的關鍵之作，是馬丁史柯西斯執導的《華爾街之狼》，其中她與李奧納多狄卡皮歐大玩挑逗遊戲，甚至還正面全裸、大膽犧牲，卻因此拓寬了知名度，贏得後續不少大片邀約，她透露雖然馬丁有准許她不用全裸，她覺得劇情需要就是如此，可是一脫成名也要付出代價，家中一位兄弟就3個月不跟她講話。演員們都會強調自己的裸露是「有劇情需要」、「為藝術而犧牲」，可是瑪格羅比自曝當初馬丁史柯西斯其實有說：「妳如果覺得不舒服的話，其實可以披上浴袍。」然而她認為按照情節的描述，她的角色最大的資產就是傲人的胴體，她和李奧納多在互相挑逗，她的身體是她打出來的那張王牌，因此在這種狀況下，絕對不會遮遮掩掩，她才會自願正面全裸入鏡，片子上映後，她的演出亦受到好評，使她從在好萊塢知名度不高的澳洲女星，瞬間成為導演爭相邀請的搶手紅星。然而回到家裡，並不是每個人都能夠接受她這樣的選擇，其中一位兄弟就表示：「我需要一些時間思考，在我能再次把妳當成我的姊妹之前。」這麼一思考，就是3個月完全不跟她講話，對於一般人而言，被兄弟姊妹這樣抵制當然不好受，瑪格卻換個角度想：「其實他這樣想也蠻合理的，我不覺得對家裡其他人來說，看那一段畫面能夠很容易接受。」自從瑪格羅比自製自演的《Barbie芭比》全球狂賣，她在好萊塢地位更上層樓，完全可以挑自己喜歡的題材，也能夠對演出尺度有更大的掌控，她再也不需要被迫配合，也已經被認可有足夠的演技實力，不再是只能賣弄性感的豔星。