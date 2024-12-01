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▲藍葦華拿亞洲電視大獎最佳男配角獎。（圖／民視提供）

▲王瞳一直都很看好藍葦華會得獎。（圖／民視提供）

藍葦華以民視八點檔《愛的榮耀》榮獲第29屆亞洲電視大獎最佳男配角獎，劇中「女兒」王瞳激動衝上台替他領獎，藍葦華也開心說，很感謝評審看到台灣八點檔的努力，「謝謝亞洲電視大獎，真的愛的榮耀、好運來了！」藍葦華拿獎開心表示，「很開心評審看到台灣八點檔戲劇的努力，也謝謝戲裡蔡家的每一位，有你們才有蔡龍。我會保持同樣的熱情跟初衷，面對接下來的每一部戲劇。謝謝亞洲電視大獎，真的愛的榮耀、好運來了！」而劇中飾演藍葦華女兒的王瞳，所屬的霸氣樂團也受邀擔任此次頒獎典禮的表演嘉賓。在得知藍葦華獲獎的瞬間，王瞳興奮地衝上台，高喊，「爸爸得獎了！」這溫馨的一幕感動全場，也讓藍葦華感到無比驕傲。王瞳透露，出發前她曾信心滿滿地對藍葦華說，「快準備得獎感言，因為你一定會得獎！我要幫你上台領獎！」沒想到一語成真，讓她感到非常開心，「很榮幸這次可以代表爸爸領獎，也很開心霸氣樂團可以站上這麼重要的頒獎典禮舞台。」