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▲富邦勇士總教練許晉哲（右一）今天是家長身分看球。（圖／U19籃球聯盟提供）

U19籃球聯盟跟籃球訓練團隊「引爆籃球訓練」聯合舉辦「2024 Galaxy Cup」銀河盃台北站，，今年有台中站與台北站。U10遊騎兵以42：36擊敗Top巔峰，教練彭竣宥表示：「沒有為這個盃賽特別準備，主要還是發揮平時的團隊訓練內容，讓大家磨合，這個冠軍是屬於球員的，尤其感謝家長們的支持，他們很尊重孩子的意見，這對他們的成長很重要。」U14遊騎兵歷經2OT以43：38逆轉Mamba，飆進關鍵三分球的劉啟崢與攻守俱佳的前鋒張宸維獲選大會表現最傑出球員（MOP），教練黃聖恩說：「今天小朋友不放棄的精神令人讚賞，雖然平常很調皮，但冠軍賽很沉著，一顆一顆守下來，也願意挑戰籃框，尤其劉啟崢今天一直突破分球，張宸維都有把握住。」今天奪冠的球隊都得經歷3場比賽才能登上銀河之巔，不過本身就是信義國中校隊的張宸維不喊累，「我們前兩場連打，中間剛好有休息，有小睡一下，只不過沒想到今天手感還不錯。」張宸維認為俱樂部跟校隊練習的內容差不多，不過在學校練得比較累，平常也會看網路影片學習籃球技術與知識，偶像是NBA洛杉磯湖人「詹皇」LeBron James，「他打球很猛，都可以碾壓對手。」除了精彩的獎牌戰，身為見過大風大浪的前國家隊名帥，雖然賽期僅一天，主辦單位仍準備2名MOP資格、最佳五人第一隊與第二隊等獎項，「社區球隊很在意獎勵跟成就感，既然這樣可以鼓勵他們運動，何樂而不為？我們的獎項也不完全看數據，只要對球隊有幫助的孩子，都應該獲得鼓舞。」首屆銀河盃順利落幕，楊勝凱還有一個夢，希望未來可以擴大至全台各地，分站賽後再進行總冠軍賽，「有些孩子願意北上參加，但我們不想大家這麼辛苦，畢竟休假時間還是留給家人，大家開心來打球就好了。」