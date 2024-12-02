天氣回溫，但周六又有冷氣團來襲，提神熱咖啡喝起來。周一開工擺脫Monday Blues（憂鬱星期一），7-11推出咖啡＋巧克力優惠組合，全家便利商店則有咖啡、焦糖奶茶買一送一優惠券；「LINE禮物」也祭出「溫暖的冬天」限時兌換1+1活動，等於7-11咖啡另類線上寄杯買一送一，開工咖啡優惠一文掌握。
🟡全家便利商店
📍APP「優惠趣」｜12月2日至12月6日
◾FMC馥芮白咖啡買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾嵜本鹽之花焦糖奶茶買1送1，5折（原價38元、特價19元）
📍APP｜12月2日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月2日至12月7日
◾濃萃美式4杯＋巧克力2個210元，7折
◾濃萃拿鐵4杯＋巧克力2個235元，7折
◾大杯精品美式4杯＋巧克力2個350元，7折
◾大杯精品拿鐵4杯＋巧克力2個370元，6.9折
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買 補貨中
🟡星巴克
12月2日、12月3日連續兩天舉辦「Have a nice day」第2杯半價，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上，可享第2杯半價優惠。優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，以下舉例換算：
◾大杯那堤第2杯半價，7.5折（原價135元、特價101元）
◾大杯薄荷風味摩卡第2杯半價，7.5折（原價160元、特價120元）
◾太妃核果風味那堤第2杯半價，7.5折（原價160元、特價120元）
此外，即日起至12月24日期間，到全台星巴克門市買指定商品享5折優惠，包括多款聖誕節限定杯盤、周邊等，以及不鏽鋼杯、咖啡豆夾、鑰匙圈、耶誕提袋、吊飾組等，指定商品依各門市現貨為準。
🟡楓康超市
📍門市｜12月1日至2025年1月25日
（持鞋全家福會員APP）
◾美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🔎楓康超市門市查詢
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📍APP「優惠趣」｜12月2日至12月6日
◾FMC馥芮白咖啡買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾嵜本鹽之花焦糖奶茶買1送1，5折（原價38元、特價19元）
📍APP｜12月2日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
◾中杯單品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
📍門市｜11月13日至12月10日
◾豆乳紅茶59元，9.1折（原價65元）
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元)
🔎點此查詢全台福爾摩沙茶館販售店舖
🟡7-ELEVEN
📍APP｜12月2日至12月7日
◾濃萃美式4杯＋巧克力2個210元，7折
◾濃萃拿鐵4杯＋巧克力2個235元，7折
◾大杯精品美式4杯＋巧克力2個350元，7折
◾大杯精品拿鐵4杯＋巧克力2個370元，6.9折
📍門市｜11月27日至12月10日
CITY TEA全品項第2杯半價，可加價哆啦A夢周邊商品，以下舉例換算：
◾珍珠焙火烏龍奶茶第2杯半價，7.5折（原價75元、特價56元）
◾四季春青茶第2杯半價，7.5折（原價35元、特價26元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）➡️點此購買
◾大杯熱精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾中杯熱好時經典可可買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買 補貨中
🟡星巴克
12月2日、12月3日連續兩天舉辦「Have a nice day」第2杯半價，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯以上，可享第2杯半價優惠。優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，以下舉例換算：
◾大杯那堤第2杯半價，7.5折（原價135元、特價101元）
◾大杯薄荷風味摩卡第2杯半價，7.5折（原價160元、特價120元）
◾太妃核果風味那堤第2杯半價，7.5折（原價160元、特價120元）
此外，即日起至12月24日期間，到全台星巴克門市買指定商品享5折優惠，包括多款聖誕節限定杯盤、周邊等，以及不鏽鋼杯、咖啡豆夾、鑰匙圈、耶誕提袋、吊飾組等，指定商品依各門市現貨為準。
🟡楓康超市
📍門市｜12月1日至2025年1月25日
（持鞋全家福會員APP）
◾美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🔎楓康超市門市查詢