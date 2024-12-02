「最美女鬼」、傳奇巨星王祖賢2004年拍完唯一一部大陸片《美麗上海》後宣布息影，爾後定居加拿大潛心修佛，皈依法門的她法號「行覺」，逢年過節或心血來潮才使用社群媒體問候影迷，日前有網友在工作場合巧遇王祖賢本人，指出女神相當親切，不但答應合照還幸運抱到對方。
一名櫃姐29日在小紅書發文：「溫哥華野生捕獲女神王祖賢！」原來王祖賢光顧原PO在溫哥華經營的精品店，她興奮地說：「就在今天～就在我們店！小賢本人超有親和力！」透露王祖賢就像鄰家姐姐一樣和自己聊天，對方離開前還獲得王祖賢的擁抱。
櫃姐表示，王祖賢當天下午來到店裡，那時沒有太多客人，有網友好奇詢問：「請問是如何說服王祖賢抱抱的？在線等，急！」原PO回覆：「就是直接問可以抱抱嗎？然後她就說好。」
照片中，王祖賢掌鏡，她一頭深黑色豐盈秀髮落肩，劉海往後梳，戴著口罩，露出一雙招牌丹鳳眼，仙氣滿溢，十分勾魂。對此，許多網友羨慕不已，「祖賢姐姐的氣質真是絕了，美得讓人移不開眼」、「姐姐出來逛街啦」、「永恆的偶像！」
唯一官方帳號才是本尊 王祖賢去年罕見發聲
王祖賢是大陸社交平台百度貼吧的愛用者，去年底親自幫該公司錄製20週年祝賀短片，她一頭豐沛又黑亮的長髮垂肩，穿一件鐵灰色毛披風，以吳儂軟語說道：「百度貼吧，祝福你們20週年生日快樂！」由於外界已經近20年沒再聽見女神的聲音，粉絲形容：「會動的王祖賢」、「捉到活的老王啦」！
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櫃姐表示，王祖賢當天下午來到店裡，那時沒有太多客人，有網友好奇詢問：「請問是如何說服王祖賢抱抱的？在線等，急！」原PO回覆：「就是直接問可以抱抱嗎？然後她就說好。」
照片中，王祖賢掌鏡，她一頭深黑色豐盈秀髮落肩，劉海往後梳，戴著口罩，露出一雙招牌丹鳳眼，仙氣滿溢，十分勾魂。對此，許多網友羨慕不已，「祖賢姐姐的氣質真是絕了，美得讓人移不開眼」、「姐姐出來逛街啦」、「永恆的偶像！」
唯一官方帳號才是本尊 王祖賢去年罕見發聲
王祖賢是大陸社交平台百度貼吧的愛用者，去年底親自幫該公司錄製20週年祝賀短片，她一頭豐沛又黑亮的長髮垂肩，穿一件鐵灰色毛披風，以吳儂軟語說道：「百度貼吧，祝福你們20週年生日快樂！」由於外界已經近20年沒再聽見女神的聲音，粉絲形容：「會動的王祖賢」、「捉到活的老王啦」！