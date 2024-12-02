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▲今日天氣各地晴朗穩定，白天舒適微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。（圖／記者陳明安攝）

▲週六至下週一東北季風及冷空氣南下，北部、東半部地區有局部短暫雨，北台灣轉涼。（圖／記者葉政勳攝）

今（2）日各地天氣晴朗穩定，但氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮表示，明日開始大台北東側及東半部地區水氣逐日增多，局部短暫雨的機率漸提高，週六開始又一波東北季風及冷空氣南下，北台灣轉濕涼，但下一波冷空氣強度比上一波弱，達「大陸冷氣團」的機率也大幅降低。吳德榮在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中指出，今日清晨截至6時13分，各地區平地最低氣溫約在11至13度，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日天氣各地晴朗穩定，白天舒適微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。今日各地區氣溫為北部12至28度，中部13至28度，南部13至29度，東部12至30度。最新模式模擬顯示，明日到週三（3、4日）大台北東側及東半部地區水氣逐日增多，局部短暫雨的機率漸提高；西半部天氣仍晴朗穩定，各地白天舒適微熱、早晚涼。週四、五（5、6日）大台北及東半部地區有局部短暫雨，西半部維持晴朗穩定，北台灣氣溫稍降，中南部白天微熱、早晚涼。最新模式模擬顯示，週六（7日）至下週一（9日）東北季風及冷空氣南下，北部、東半部地區有局部短暫雨，北台灣轉涼。下波冷空氣各國模式已連續調弱，大約週日至下週一影響台灣，但強度已比上波弱，達「大陸冷氣團」（台北測站≦14度）的機率也大幅降低，可以再觀察模式調整。