我是廣告 請繼續往下閱讀

一名在嘉義聯合保修廠服務的唐姓陸軍下士，休假後未返回住所，家屬焦急報警，未料唐姓下士被發現陳屍於台南市白河區郊區的車內，已經明顯死亡。據了解，這名正在陸軍五支部嘉義聯保廠服役的唐姓下士，家住嘉義，日前休假離營卻未返家，家屬昨（1日）向嘉義縣警局通報協尋，警下午調閱監視器，在台南白河國三橋下，尋獲陳屍在自己汽車內，詳細死因待查。陸軍第十軍團指揮部對此也深表傷痛，得知消息後，也派員一同協尋，經過尋找後，相關於1日下午3時56分，在台南白河的90號鄉道尋獲倒臥車內的唐姓下士，已經失去生命跡象。第十軍團表示，將全力配合檢警調查，並且撫慰家屬、協助處理後續喪葬事宜。此外，第十軍團也會加強官兵生命教育、心理輔導，以建立正確生命認知。不過今年四月，嘉義聯合保修廠已發生一起中尉失聯事件，尋獲時也已身亡。如今，發生同樣悲劇，恐怕嘉義聯合保修廠難辭其咎。