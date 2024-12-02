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▲凌晨4時許合歡山武嶺亭竟有大量人潮，成排車輛將馬路擠得水泄不通，整條道路被車燈照亮。（圖／翻攝自臉書）

合歡山武嶺一直以來都是民眾追日出的熱門景點，而日前天氣大降溫，許多民眾為了觀賞初雪衝上山，大量人潮在凌晨時分現身武嶺亭，整條道路還被車燈照亮，即時畫面被網友取名為「武嶺大夜市」、「吸血鬼聚會」，相當驚人。一名網友昨日在臉書社團「合歡山系(台14、台8、台7甲)路況氣候雪況星況分享」中發文，只見他截圖當天凌晨4時許合歡山武嶺亭的即時影像，照片曝光後，有知情人指出，這群民眾有可能是上山觀賞12月第一天日出，更將其取名叫「吸血鬼聚會」，因為等到日出半小時後，人群就會迅速自動淨空，「根本就是見光閃」、「覺都不睡了，全衝上山頭去」、「為了看早上的雲海」。日前迎來入秋後首波冷氣團，許多人趁著連日降溫上山，希望能觀賞到初雪或日出。武嶺一直以來都是熱門觀光景點，但交通卻是一大問題，台14甲線經常出現逆向行車、違停路邊等亂象。當地警方為了改善狀況，假日都會編排人力至合歡山交通疏導勤務，且因人流變多，11月底還將勤務時間自凌晨5時提前至凌晨4時，就是為了把控各種交通亂象。