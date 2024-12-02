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泰國和大馬的洪災死亡人數不斷上升，目前已增至18人死亡，前天（30日）的當地媒體畫面顯示水深及胸，居民涉水穿過混濁洪水，街道上的汽車幾乎完全被淹沒，洪災已波及泰南8個省份，影響超過64萬人。根據《彭博社》報導，救援隊目前使用橡皮艇和水上摩托車前往受困居民所在區域展開救援行動。泰國政府指出，從上個月22日至今，有至少12人在水災中喪命，超過64萬戶家庭受到影響。大約1萬3000人被安置在200個臨時避難中心。泰國政府近期批准7000萬泰銖（約新台幣6500萬元）的緊急預算來應付洪災，並計劃通過發放援助金、債務重組、提供糧食津貼等措施來幫助人民與企業渡過難關。另外，鄰國大馬十個州的死亡人數上升到6人，受災人數則超過15萬人，無家可歸的居民也超過11萬8000人。大馬氣象局預測，吉蘭丹和登嘉樓會繼續下豪雨，而北部也會有雷雨，因此水災仍會持續一段時間。