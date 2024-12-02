我是廣告 請繼續往下閱讀

越南經濟近幾年快速崛起，然而缺乏基礎建設如捷運或高鐵的問題，依然是致命傷。越南國會前天（30日）批准興建高鐵，將斥資670億美元，投入該國急需的基礎建設領域，並期盼這條從河內到胡志明市的高鐵能順利完工。由於越南缺乏高鐵，往返兩地的民眾往往需要仰賴飛機、開車或火車，然而開車和搭火車的時間冗長，搭火車需要至少30小時，專家認為如果越南有高鐵，能完成「全越一日生活圈」的理想，民眾有機會能「早上在河內吃河粉、下午在胡志明喝咖啡」。這條高速鐵路將從位於北部的首都河內一路延伸至南部商業中心胡志明市，全長超過1,500公里，將把目前的鐵路旅行時間從30小時縮短至5小時左右。越南計畫投資部次長陳國方(Tran Quoc Phuong)表示，這條高速鐵路將是越南基礎設施的「突破」，並將使該國的國民生產毛額(GDP)平均每年增長0.97個百分點。據悉，高鐵計畫從2027年開始開工，並於2035年竣工，將停靠位於20座城市和省份的23座車站。未來不只越南國民受惠，如果外國旅客欲前往越南遊玩，高鐵將成為飛機和包車之外的替代交通選項。