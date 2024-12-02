我是廣告 請繼續往下閱讀

▲艾爾頓強（中坐者）與《穿著Prada的惡魔》音樂劇人員拍攝大合照，雖然他只能聽到他們的聲音演技，卻還是笑容滿面。（圖／摘自IG）

年紀大身體機能會逐漸退化，連曾經靈敏的感官都可能失去作用。77歲的樂壇資深巨星艾爾頓強，夏天時就曾公開聲明右眼因為感染而失去視力、左眼的情況也不太好，要再進錄音室錄製新專輯恐怕已經不太可能。近日他在倫敦出席《穿著Prada的惡魔》音樂劇在世界愛滋病日的慈善演出，親口對台下觀眾表示，自己視力已失、看不到台上演員的表演，只能夠用聽的，但他還是露出笑容，沒有被挫折打倒。艾爾頓強的視力狀況在今夏發出聲明後，受到各方關注，被認為他完全失去視力恐怕無法避免，他也用堅強的態度面對。他表示，因為在錄音室裡已經沒辦法看到歌詞，所以想要在錄製專輯是不太可能，幸好老公大衛在他身旁不離不棄，陪著他前往各個活動，讓他的行動不受影響。在《穿著Prada的惡魔》音樂劇倫敦慈善演出場，艾爾頓強上台親口對台下觀眾說道：「也許你們其中有些人已經知道，我目前有碰到狀況，因為我已經失去視力了，我沒辦法看到台上的演出，但我很享受這場表演。我老公一直是我的有力支柱，因為我沒辦法去欣賞很多場預演，我很難看到台上演了些什麼，但我喜歡用聽的，今晚的表演聽來不錯，謝謝你們大家來捧場。」眾所皆知《穿著Prada的惡魔》本尊就是《VOGUE》雜誌女皇安娜溫圖，電影版中梅莉史翠普將這角色演得活靈活現，可是音樂劇版需要有唱作俱佳的演員擔綱，因此在倫敦請出了曾是「美國小姐」出身、後來曾唱紅《風中奇緣》主題曲的凡妮莎威廉絲主演，有趣的是，她曾在著名影集《醜女貝蒂》演過時尚雜誌心機女主管的角色，當時就被認為很有《穿著Prada的惡魔》味道，現在終於能上台演出這個人物。儘管眼睛看不到、只有耳朵能聽到，艾爾頓強依舊和所有《穿著Prada的惡魔》音樂劇的演員們大合照，與安那溫圖合影時也站在Ｃ位，在娛樂界的地位仍是備受尊崇。