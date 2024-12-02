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總統府副秘書長何志偉今（2）日陪同司法院正副院長提名人張文貞、姚立明及大法官被提名人，拜會台灣民眾黨立院黨團。民眾黨團總召黃國昌除了表達希望被提名人盡速繳回問卷之外，也呼籲府方及被提名人應尊重法律。而立委黃珊珊也對同窗張文貞的拜會表達歡迎，但仍強調立場跟黨團一致，人事審查不會放水。民眾黨團今在黨團辦公室迎接大法官被提名人，立委黃珊珊指出，她跟司法院長被提名人張文貞是大學同學，過去聽到大法官都是老師，今天聽見是同學被提名也與有榮焉。不過，黃珊珊仍強調，她的立場和黨團一致，不會因為同學關係就放水，也不會有意識形態故意刁難。黃珊珊強調，由於修憲門檻很高，大法官的判決對台灣法治影響很大，也包含社會各式價值判斷，也因如此，民眾黨團會認真審查、好好審，希望大法官可以針對問卷內容有問必答，如此審查時才可以做出最理性的判斷。總召黃國昌指出，政治人討論政治，未必都照著法律行事，但現在立委面對的是，司法院正副院長被提名人和大法官被提名人作為法律人時，都無法對法律有基本的尊重，那未來到底是否適合擔任大法官這個職位？他呼籲被提名人盡速繳交問卷，尤其每位提名人於立院的審查時間只有20分鐘，若能在問卷回覆的基礎上進一步與大家交換意見，相信符合台灣公民社會對公平性的共同期待。