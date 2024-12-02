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▲台中市小學生從校園直接被抓到派出所，盧秀燕得知後大怒，要求督學以下皆嚴懲。（圖／台中市政府提供，2024.12.02）

台中市某國小今年3月間體育課師生衝突，小朋友拿樂樂球棒攻擊體育老師，隔日老師認為學生道歉沒有誠意，竟打電話到派出所報案，接著兩名員警將孩子帶到派出所單獨製作筆錄、移送少年法庭。市議員李中大罵該校師長、警方沒法律常識，「是把警察當虎姑婆嗎？」市長盧秀燕得知後大怒，認為校長領導無方、老師做出錯誤教育示範，自督學以下都要嚴懲。台中市議會教育文化委員會召集人李中今（2）日質詢時指出，今年3月26日，台中市中區某國小上體育課，老師和學生發生爭執，老師出手壓制小朋友，小朋友則拿手上海綿製的樂樂球棒反擊老師。隔日老師認為小朋友的道歉不夠誠意，竟打電話到派出所報案，接著兩名警員將小孩帶到派出所、在沒任何大人陪同下製作筆錄、移送少年法庭。李中說，家長完全不知情，事後收到通知趕到派出所，非常生氣。他打電話給第一分局的分局長，分局長大驚表示不知情、立即懲處有疏失的兩名警察。警察局長李文章答詢時強調，警方不該介入校園事務，除非是恐攻或更大挾持事件，平日若要進入各級學校，必須學務主任以上主管同意、一般案件低調迅速處理。李中說，依照《少年事件處理法》、《兒少權益法》，校園事件應由教育和社政單位處理，更何況當事人是未滿12歲的兒童，也不是現行犯。他批評學校事後辯解只是要嚇嚇他，「所以是把警察當虎姑婆嗎？」該名列席議會的校長當場道歉、表示願意承擔，卻強調老師沒壓制學生、是警察主動帶走小孩的，此時市長盧秀燕聽不下去，主動站起來說「即使是警察主動帶走，學校也應該要阻止」！盧秀燕強調她非常痛心，孩子事後道歉，代表已經知道錯了，老師還不放手，這是最壞的教育示範！她激動的說「我們不是說要教孩子認錯嗎？你要教他、他已經認錯了，為什麼老師還不放手、還報警呢？這是非常錯誤的教育示範、非常不適任的老師。」盧秀燕說，警方沒有傳票，學校竟容許將孩子帶走，足見校長領導無方、毫無法律觀念。其次，孩子到派出所時沒有大人陪同，她怒問「有導師陪同嗎？有主任陪同嗎？有校長陪同嗎？任何人都可以這樣子把你的孩子帶走嗎？」她當場指示教育局重辦、重懲，「專案報告好好檢討，該區的督學一併檢討」！