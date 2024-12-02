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民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨晚收到黨中評會約談簡訊，大嗆若黨中央和中評會恣意妄為，她跟丈夫就會在中評會開除她之前自行退黨。她今（2）日現身受訪進一步說明，黨發出的通知沒有提供相關流程、也沒有聯絡方式，有如詐騙簡訊。頭戴KP帽則是因為「是他不愛我，又不是我不愛他」，沒必要想太多。朱蕙蓉表示，今天頭戴KP帽現身並沒有特別原因，「是他不愛我，又不是我不愛他。」她並說明，昨天發文是針對民眾黨中評會僅發出簡單的簡訊就要約談她，連電子郵件都沒有寄發。她認為，簡訊中沒有清楚說明檢舉案約談的流程應該怎麼走，只有附上連結，猶如詐騙。至於嗆聲退黨、政治迫害，朱則表示，政治迫害其實是丈夫說的。她是認為，中評會僅發一通簡訊就要約談人，沒有清楚的流程，「上面沒有電話、也沒有聯絡人，我今天到3樓就站在那裡？想打個分機號碼都不知道啊！最重要明天早上我有約。」朱蕙蓉強調，她的本意是，如果中評會要開除她，她跟丈夫就會在那之前先行退黨。所以退黨這事情沒有那麼急，還是要先看黨中央跟中評會怎麼說明。至於是否覺得陳智菡對槓編號004的創黨元老，好像哪裡怪怪的？朱蕙蓉則強調，不覺得編號004有什麼了不起，但她跟陳智菡的確算不上朋友。「她有她的工作啦，說我為了錢，還好啦！就這段時間而已能多少錢？怎樣算起來應該也沒有她薪水好啦！」有關好友蔡壁如勸她別再說了，朱蕙蓉則坦言自己有小小的傷心，但只會生氣3天，畢竟了解蔡壁如有自己的工作，也很珍惜自己創的民眾黨。