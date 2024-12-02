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▲泰國合艾除了可在市政公園搭乘空中纜車，鳥瞰市區風光，還能在金永市場體驗不同的美食。（圖／Agoda提供）

▲台東有獨特的農田景觀和稻田藝術，景點包含因為金城武拍廣告而聞名全台的伯朗大道以及天堂路。（圖／記者葉盛耀攝）

▲日本名古屋在聖誕節期間充滿過節氛圍。圖為名古屋城。（圖／美聯社／達志影像）

年關將近，有些人會規劃一場「說走就走」的旅行。旅遊訂房平台Agoda近期公佈亞洲最經濟實惠目的地，共有九個城市上榜，這些城市上榜原因有價格最實惠和CP值最高，適合旅客規劃一場年末渡假旅遊，而我國東部的美麗城市台東也在榜單之中。根據《越南快訊》報導，此次上榜名單包括泰馬邊界合艾（Hat Yai）、印尼梭羅（Surakarta City）、印度瓦拉那西（Varanasi）、越南大叻（Da Lat）、馬來西亞美里（Miri）、菲律賓蘇比克（Subic）、台灣台東（Taitung）、日本名古屋（Nagoya）和韓國麗水市（Yeosu-si）。奪下榜單冠軍的泰國南部城市合艾，是亞洲花費最便宜的旅遊目的地，包含5星級飯店的平均房價為46美元（約新台幣1500元），Agoda表示，這座城市以其充滿活力的市場和美味的街頭小吃而聞名。合艾必去的景點是合艾寺 (Wat Hat Yai Nai)，這裡有世界第三大的臥佛神像，代表這座城市豐富的文化遺產。越南大叻則是榜上第四名，由於曾被法國殖民，大叻過去是上流階級度假勝地，有眾多法式建築和別墅，平均一晚房價為62美元（約新台幣2000元）。Agoda指出，隨著聖誕節和新年前夕的臨近，這座城市變成了一個節日天堂，閃爍的燈光和熱鬧的慶祝活動，為難忘的假期回憶提供了迷人的背景。而我國台灣的台東市則名列第七名，平均一晚房價是100美元（約新台幣3200元），台東位於台灣最東海岸，以其令人驚嘆的自然景觀和充滿活力的本土文化而聞名。台東也是台灣最早看到日出的地方，因此成為慶祝新年的熱門地點。位列第八名的日本名古屋平均一晚房價是109美元（約新台幣3500元），Agoda 表示在聖誕節期間，名古屋的冬季燈光和假日市集將這座城市變成了一個神奇的區域，非常適合慶祝聖誕節和跨年。