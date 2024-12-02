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經濟部為了防堵中國汽車零組件傾銷台灣，8月1日實施要求本土車廠落實「國產化比率」，並在10月公布作業要點。然而，三陽工業因為新政策作業時間太短，也不滿車輛公會無作為，憤而退出車輛公會。經濟部回應，中國大陸產品低價傾銷全球引起各國政府重視，應加速零件國產化。立法院質詢時指出，有國產車業者以「化整為零」方式，以國產車名義出售，卻是大量進口中國汽車零組件組裝，甚至有高達95%比率採用中國零件，導致有國產車「洗產地」嫌疑，更被認為是協助中國零組件大筆進入台灣，影響到國內車廠、汽車零組件業的生存空間。對此，經濟部在8月1日實施新政策，針對（1）中資與國際品牌合資者（2）中資併購之國際品牌者（3）國際品牌在中國廠生產者（4）中國品牌者，等4種樣態納入管理機制內。經濟部也要求，國產車在地化比率將會逐年提高，上市第1年15%，上市第2年25%，上市第3年35%；對於新制上路前已上市車款和即將上市車款亦將要求在地化供應鏈合作價值比率。據經濟部10月所公告的作業要點，2023年底前取得交通部審核的車款，國產化比率在2024年8月1日到2025年的7月31日間，要達到20%以上；2025年的8月1日到2026年的7月31日間，則要達到30%以上；2026年的8月1以後則是要達到35%以上。而為了讓業者確實落實承諾，自業者提出申請程序，如擬自申請中國樣車進口與專業人士來台、進口中國製且供小客車或小客貨兩用車使用之馬達、轉向裝置、車軸、車架四項產品，須先向產發署提出在地化供應鏈合作價值比率承諾書並取得產發署同意文件後，才可進行申請。然而，新規上路近4個月，三陽工業卻選擇開出第一槍。三陽宣布，因為不滿政府8月強行通過國產車自製率規範，卻未給予預告期及後續配套，導致旗下的CUSTIN受影響，造成企業損失，後續更投入4億元調整產線。另外，三陽也不滿車輛公會，這段期間並未扮演產業與政府間的協助角色，甚至有會員向政府舉發三陽的CUSTIN也有使用中國零件情況，因此，自本月起不再繳交公會會費，將退出公會，以示抗議；旗下的南陽實業的產品包括SYM機車與現代汽車也會一併退出。對於三陽不滿政府國產化命令急行軍，經濟部產發署說明，新制上路前多次於車輛公會產業政策小組及理監事會說明中國零件來台組裝成車已影響國內產業，應加速零件國產化。其中，三陽代理韓國CUSTIN車款9成以上零件自中國進口屬新制管制範圍。三陽工業董事長吳清源於8月1日新制公布後多次與署內溝通，清楚其CUSTIN車款屬於新制管制中國車款，並主動於8月提送在地化比率承諾資料。經濟部強調，中國產品低價傾銷全球引起各國政府重視，包括巴西進行傾銷調查，歐盟提高進口關稅來限制進入市場等，以確保市場公平競爭、產業發展及民眾的就業權。