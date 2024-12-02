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▲美國總統拜登於1日時宣布，他已經特赦了自己的兒子韓特。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統拜登（Joe Biden）在1日時打破了先前不會干涉司法的諾言，宣布特赦自己的次子韓特（Hunter Biden），引起外界議論紛紛。美國總統當選人川普譴責拜登濫用職權和司法不公，並質疑特赦令會否包括在國會山莊暴亂的被捕者。拜登1日時宣布，他簽署了其次子韓特的赦免書，提到從上任那天起，他就說過自己不會干涉司法部的決策，即使看到兒子受到選擇性、不公平的起訴，他也遵守了諾言。但韓特因是他的兒子而受到不公平的待遇，「有人試圖摧毀韓特，即使在面對不斷的攻擊和選擇性起訴時，他已經保持了五年半的清醒。而在試圖摧毀韓特的同時，也試圖摧毀我。」韓特同日也發表聲明，強調自己已從毒癮康復並清醒，為當時最黑暗日子所犯下的錯誤負責，指有人利用其錯誤來公開羞辱他和家人，以實現政治目的。亨特補充，自己永遠不會把獲得特赦視為理所當然，並會把自己已重建的生活用於幫助仍在生病和受苦的人。韓特是美國史上第一個被判重罪的現任總統子女。韓特在2018年購買槍枝時撒謊，聲稱自己未使用非法藥物，並在吸毒的情況下擁有武器11天。今年6月韓特被判3項持槍相關罪名成立；今年9月時，韓特對遭指控的逃稅罪名認罪。法官當日並未宣布何時公布量刑，但有指他可能面臨最高25年監禁和最高75萬美元罰款。在拜登宣布特赦韓特後，川普團隊發言人兼即將上任的白宮通訊主任張史蒂芬（Steven Cheung）發出聲明，批評民主黨將司法系統武器化，用於政治目的，並表示「這樣的司法系統必須被修復，所有美國人應享有的正當程序必須被恢復，而這正是川普總統在帶著美國人民的壓倒性支持重返白宮時會完成的任務。」川普也在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文，質疑「拜登對韓特的赦免是否包括已被監禁多年的J-6人質？這是對司法的濫用和誤判！」文中提及的「J-6」指的是2021年1月6日為反對拜登上任闖入國會大廈而遭到逮捕的暴動者，川普一再將這些被關押的暴動者稱為「人質」。在川普稱這次特赦為「對司法的濫用與錯判」後，多名共和黨議員也紛紛發聲表達不滿。喬治亞州眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）表示，這次特赦是「拜登承認韓特是罪犯的證據」，並稱拜登「頭到尾都是一個說謊者和偽君子」；亞利桑那州眾議員畢格斯（Andy Biggs）認為這次特赦是錯誤的，並表示這「向美國人民證明，司法系統存在雙重標準」；眾議院主席柯默（James Comer）指責拜登在其家族「腐敗的權力交易活動」上撒謊，並控訴拜登家族「竭盡所能逃避責任」。