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▲鹿晗深夜直播被粉絲罵醜，氣到當場要跟黑粉連麥一起直播。（圖／取自迷途。抖音）

中國男星鹿晗一直以來都給粉絲溫柔的印象，沒想到他昨（1）日凌晨深夜開直播，有黑粉留言罵他「你怎麼那麼醜」，讓鹿晗氣到當場飆罵黑粉5分鐘，甚至嗆聲「你敢和我連麥嗎？慫了是吧」，讓黑粉立即把帳號全部清空並發出道歉聲明。對此，有不少人認為鹿晗該舉動很沒有大明星的氣度，不應該和一個素人計較這麼多。鹿晗深夜開直播與粉絲互動時，注意到一名黑粉在直播間留言「你怎麼那麼醜」，讓他當場情緒失控，不僅公開黑粉抖音帳號，還對黑粉嗆聲說：「你跟我連麥！你敢嗎？慫了是吧！有在他X網上發這些的時間，多為社會做點貢獻吧」，最後還說：「我就是這麼囂張，你能拿我怎麼辦？」不過由於鹿晗在直播中公開黑粉帳號，還特地關注該名黑粉，導致許多粉絲湧入黑粉帳號留言辱罵，隨後黑粉立刻把帳號清空，雖然發文道歉但也表示自己遭到網路霸凌：「何德何能，從頭到腳從裡到外被各大粉絲問候個遍，一句你怎麼這麼醜換來的這些」，甚至有粉絲認為網路上的其他批評也都是他罵的，讓該名黑粉無奈說：「你很棒，你的粉絲更棒，無力了你們隨便罵吧」。對此，雖然有不少人力挺鹿晗，認為鹿晗只是在發洩他的情緒，但也有人認為鹿晗身為一名當紅偶像沒有必要和一名素人計較，甚至公開黑粉的帳號，指出他這個行為很沒有氣度，與平時溫柔的人設差距很大。