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宏碁集團創辦人施振榮表示：「企業需要打團體戰以面對國際化及全球化快速發展，龍騰微笑獎透過凝聚年輕世代創業家，建立橫向連結，並邀請業界先進擔任評審、導師與顧問的角色，加速打造具競爭力的產業，使台灣能永續發展。 」宏碁基金會董事長陳俊聖也指出：「龍騰微笑競賽為台灣新創團隊的導航者，不僅協助團隊與企業連結，找到自身的利基點，也期待透過經驗分享，幫助中小企業於創業初期即放眼全球。」今年參賽者競爭非常激烈，總共選出20家入圍公司進入決賽。評審長李達生教授表示：「龍騰微笑獎鼓勵台灣新創團隊發揮創新的能力、實現創業目標，因此評選時除了評估參賽團隊的企業模式與經營願景，更需同時考量創意能否創造商業價值。永續組更將著重於環保、能源管理或循環經濟等領域具體的目標做法。參賽企業在競賽過程中將與各界專家相互切磋交流，並提前了解進入市場後將面臨的挑戰，進一步優化自身的商業模式。」為提供參賽企業實質的幫助，今年「龍騰微笑獎」首創「龍騰之友」打造創業家社群，串連歷屆龍騰微笑獎得獎團隊，讓具潛力值的新創企業、正在成長和踏入成熟期的企業，都能在宏碁的帶領下互相學習，擦出新的火花。聯經數位副總黃雅慧指出，「雖然近年大型企業與新創團隊持續尋求合作的可能，但往往因雙方企業文化和需求的差異，實際合作成功的比例只有兩成。」有感於此，「龍騰微笑獎」首度導入「聯合創新加速器」，協助大型企業與新創團隊交流，提供對接及弭平雙方認知上的差距機會、減少磨合痛點，達到雙贏的目標。首屆「龍騰之友」邀請2021年至2023年龍騰微笑獎得獎者，出席企業達73%，且目前已有10個團隊使用聯合創新加速器的服務，並皆給予高度評價，認為「龍騰之友」不僅能滿足新創企業於拓展通路及建立商模的需求，也能幫助成熟企業快速擴張、開發新的商業服務。本屆的獲獎企業多著重於人工智慧的商業應用化，不僅用於提升生產力、建立新的商業模式，並加以應用於環保節能，是台灣企業「將永續帶到國際」的發展機會。國際組展現敏銳的市場觀察力，透過AI、區塊鏈等創新技術提出解方。首獎「台灣適着三維科技股份有限公司」透過線上3D數位AI協作平台，幫助服裝產業製程更順暢並減少浪費；二獎的「台灣圖靈鏈股份有限公司」，藉由區塊鏈技術解決全球各產業繁雜的驗證問題；三獎「大話中文股份有限公司」研發「AI中文教育工具箱」，成為海外華語教學利器。永續組則從能源及廢棄物管方面下手，同時結合AI科技開創新局。貳獎得主「台灣愛淨節能科技股份有限公司」運用專利技術，提供大型企業與半導體廠節省50%以上電力的節能方案；三獎「恰口科研企業股份有限公司」致力農業廢棄物再生技術研發，幫助企業ESG發展。未來宏碁集團將持續運用過往在全球落地的經驗，協助成熟新創真正進入市場，找到適合自己的地方發光發熱，也期盼藉由「龍騰微笑獎」扮演企業落實ESG的推手，攜企業跟上國際脈動，並做企業永續路上最好的支柱。