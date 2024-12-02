肉鬆控李洋終於得償所望，受新東陽樂活式品牌「活力生」邀請，於上週六（11/30）在復興SOGO一樓戶外廣場「活力生」快閃店，擔任一日肉鬆店長活動，坐擁整車最愛的肉鬆，李洋笑到合不攏嘴！現場豔陽高照氣氛十分熱烈，民眾大排長龍，只為跟李洋近距離互動。李洋店長帶來金牌限定組與活力生2025麟洋年曆海報贈送現場粉絲，許多家長特地帶著是李洋迷的孩子來購買。身為職業運動選手的李洋，飲食非常自律嚴格，不隨便亂吃零食，因此通過Clean label標準的新東陽「活力生」，兼顧健康與美味讓他很放心，親自在現場推薦給大家。
活力生肉鬆肉乾系列 精品級美味
horizon活力生產品分有雙潔淨純肉鬆及雙潔淨牛肉乾、豬肉乾系列。豬肉鬆有原味及海苔口味；用頂級extra virgin 橄欖油拌炒，所有調味都採潔淨配方，完全不含豆粉，卻蓬鬆脆香，每一口就像現炒。豬肉乾、牛肉乾系列則有原味與青花椒口味，這些全部都是通過雙潔淨標章驗證資優生，堅持16大不添加，減少90％以上政府許可添加物，讓食材的天然滋味突顯美味，所以活力生是優質蛋白質更是精品級零食，現場試吃的民眾和李洋都稱讚活力生「減添加金厚呷」！
No.1的推薦 粉絲超買單
在今日的活動上，代言人李洋親切又幽默，讓粉絲整個心暖，為了讓大家開心，主持人特別加碼讓金牌選手用金湯匙舀肉鬆請吃，大家爭相奮力舉手，結果一位小朋友喊的超大聲，宏亮熱情的聲音被李洋選中，不僅請吃、還親自餵吃，讓小朋友開心得不亦樂乎，成為本場活動最高潮。李洋還提醒大家：「從12月1日起，還會有麟洋配與活力生的LED車在全台北市滿街跑喔！敬請期待！」
此外，為了讓台北市以外的民眾也能感受到活力生與麟洋配的魅力，在12/28（六）於關西服務區，也會舉辦一場『麟洋一日店長活動』，當天中午將有李洋與王齊麟雙金牌同時出現！大家不妨安排關西半日遊，跟麟洋一起享受美味！
想了解更多，請上新東陽樂活式官網。
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