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勞動部近年為提高雇主聘僱弱勢民眾的意願，積極推動就業促進工具。位於嘉義縣朴子的再興鋼瓶檢驗場，員工有超過5分之1為身心障礙者，為了確保身心障礙員工穩定就業，發揮所長更是透過職務再設計、職場導師教導及彈性工時調整，榮獲勞發署雲嘉南分署表揚友善企業。「身心障礙者的敬業精神及穩定度，都不比一般勞工差！」，再興鋼瓶檢驗場表示，公司全體員工為22位，其中有5位是為身心障礙者，身心障礙者比率超過1／5。再興鋼瓶檢驗場說，雖然適應時間較一般員工長，但其穩定度高且工作態度良好，只要安排在合適的工作崗位，都會是企業的好幫手。而透過申請勞動部「職場學習及再適應計畫」、「僱用獎助措施」及「職務再設計」等資源，除有相關補助能減輕用人負擔，更有效地排除身心障礙者因自身狀況造成的工作障礙。勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，身心障礙者在就業市場上面臨著許多挑戰，但在政府及企業的攜手努力之下，已逐漸展現成果，雲嘉南轄區進用身心障礙者的企業家數，已從2022年的1329家、進用5900餘名，至今年2024年共有2019家單位，進用超過1萬名身心障礙勞工。他也提到，勞動部除透過補助企業相關津貼及獎助金外，也可透過購置就業輔具、改善工作設備環境及條件，協助排除其工作障礙，鼓勵企業多加運用勞動部資源，使身心障礙者能夠發揮所長、融入社會。勞動部所提供的「職場學習及再適應計畫」鼓勵雇主聘僱特定對象待業者，幫助其在職場上有緩衝時間逐步適應，最長補助雇主3個月的職場學習及再適應津貼及行管輔導費。「僱用獎助措施」則是企業僱用失業滿30日以上，符合相關規範之特定對象勞工，將補助雇主每人每月9千至1萬5千元的獎助費用、最長發給12個月，另「職務再設計」方案則是透過專家協助，改善工作環境、調整機具設備、提供就業輔具等，每案每年最高補助10萬元。