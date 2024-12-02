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佳音合唱團在今年迎來50周年的里程碑，於11月30日在南海劇場舉辦慈善音樂會《吟風詠樂，幸福滿冬》，而本次音樂會特別邀請國寶級指揮家戴金泉教授，帶領團員深情詮釋四首經典宗教歌曲，為整場演出揭開了動人序幕。接著，由指揮陳平三先生領導，以多樣化的曲風與細膩的情感呈現精彩曲目，溫暖動人的旋律觸動了每位聽眾的心弦。這支由音樂夢想啟航的合唱團，於1975年由佳音英語創辦人陳平三老師親手創立，初衷是將音樂的美好與力量帶給兒童，並為他們留下無數快樂的回憶。陳老師對音樂有著深厚的熱情，他相信音樂能成為啟發孩子心靈的重要媒介，從而創立了「佳音兒童合唱團」。在其音樂旅程中，將語言教育與音樂欣賞巧妙結合，成立了國內第一個以「英語歌曲」為特色的合唱團。除了定期舉辦公演，並參與各式電台、電視台、國際會議和公益活動，更曾三度代表台灣赴美國、加拿大、日本進行演出。還曾在美國建國二百周年慶典中於白宮總統公園演出，獲得了當時的美國總統福特的高度肯定及其親筆簽名的感謝狀，為團隊歷史留下了光輝的一頁。隨著時代的演進，佳音兒童合唱團迎來了轉型，由最初的兒童合唱團逐漸融入不同年齡層的聲音，將由一群好友與學生時代的合唱團成員組成的男聲部，與佳音英語教職員組成的女聲部合併，正式成為今日的「佳音合唱團」。過去幾年，佳音合唱團在醫院、偏鄉和各類慈善活動中，透過音樂的力量，為偏鄉學童及弱勢族群帶來溫暖與鼓舞。透過這些公益演出，實踐了「用音樂傳遞愛」的精神。音樂不僅僅是舞台上的表演，而是一種可以觸動心靈、分享溫暖的力量。在這條音樂道路上，始終如一地將愛與關懷擴散至每個角落。此次演出感謝上海商業銀行的共襄盛舉。佳音基金會也將與世界展望會攜手合作，現場的愛心募款所得佳音基金會將進行相對捐，讓弱勢孩童與家庭能夠幸福滿冬，一同推動愛心公益讓愛永續不停。屬於佳音合唱團這段走過半個世紀的音樂旅程，也見證了團隊的成長與蛻變，無論是舞台上的精彩演出，還是走進社會的公益行動，佳音合唱團始終秉持著初心，將音樂的美好與力量傳遞給每一位聽眾。期許能透過本次演出，在寒冬裡為各位觀眾帶來心靈的感動與共鳴，共享美好的音樂時光，與在座各位貴賓一同分享佳音合唱團50周年的感動與喜悅！