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▲金高銀（左）和李智雅（右）今年低調來台拍攝節目，金高銀能用中文順暢地跟店員溝通。（圖／tvN YouTube）

韓國實力派女演員金高銀，今年憑藉懸疑電影《破墓》拿下青龍獎最佳女主角獎，除了演技備受關注外，金高銀一路走來的謙遜、低調個性也很受人喜愛。曾在北京生活過10年的金高銀，其實也有不俗的中文能力；近日她和女演員李智雅主持的旅遊綜藝節目造訪台灣，金高銀用流利的中文點餐，跟店員溝通絲毫不需要翻譯，讓李智雅當場看傻，大讚金高銀：「超帥的」，影片曝光也掀起粉絲討論。金高銀和李智雅主持的tvN旅遊綜藝節目《兩個人的酒路》（暫譯）在今年11月拍攝完畢，日前公開第一集預告，兩人低調來台拍攝的畫面曝光。只見金高銀和李智不僅到101吃了高級餐廳，也到知名餐館享用了道地的牛肉麵、小火鍋等台灣美食；金高銀在錄影時自告奮勇說要擔任「中文擔當」，果然她在點餐、跟店員溝通時，都能流利使用中文，讓李智雅看呆了，大讚金高銀：「超帥的！」事實上，金高銀媲美「中文10級」水準的語言能力與她的成長背景有關，她在4歲時就隨父母搬到北京生活，在中國念書直到14歲才舉家搬回韓國，因此金高銀的中文非常好，基本的溝通都沒問題，甚至也會書寫漢字。2014年金高銀到香港參加亞洲電影節時，她跟港星林家棟一起擔任頒獎人，中文甚至說的比廣東口音的林家棟還標準，讓粉絲讚翻。除了中文外，金高銀過去接受外國媒體訪問時，也能流利使用英文，語言天賦非常驚人。