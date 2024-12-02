我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《嘎啦》監製劉楓棋（左起）、徐灝翔、Mavis瑪菲司、儲旭一起出席在吉隆坡的首映會。（圖／菲娛樂文創提供）

▲《嘎啦》監製劉楓棋（最前排左起）、徐灝翔、Mavis瑪菲司、儲旭和馬來西亞首映會上的觀眾大合照，期待片子在當地有好成績。（圖／菲娛樂文創提供）

全方位電商女王Mavis瑪菲司主演電影《嘎啦》進軍馬來西亞，她專程飛到吉隆坡，出席電影首映會及宣傳活動，在空檔逛市場不僅有小吃店老闆認出她來、表示《嘎啦》這部片知名度不小，還大聲鼓勵她：「台灣國片加油！」，讓Mavis瑪菲司立刻紅了眼眶，頗為感動。Mavis瑪菲司帶著《嘎啦》在馬來西亞吉隆坡出席首映，和監製劉楓棋與另兩位演員徐灝翔、儲旭出席，進場時受到紅毯旁眾多大馬影迷熱烈歡迎與支持，顯得受寵若驚，開心說道：「人生第一次紅毯是帶著台灣國片走出國際很有意義，從美國回來立刻飛馬來西亞就是為了這件大事，真沒想到居然有這麼多粉絲到場支持，謝謝馬來西亞朋友們的熱情。」她還趁空到吉隆坡「ICC Pudu」早餐市場尋找在地美食，品嚐海南雞飯、釀豆腐腸粉、咖哩餃、叻沙麵、蝦麵、港點…等小吃，儘管近期在進行體重管理，但一看到這些道地的美味，忍不住放縱口腹之慾，當中最讓她印象深刻的，是融合咖啡與可可混合的特色飲料「虎咬獅」，相傳喝了以後會體力充沛精神百倍，Mavis瑪菲司對虎咬獅一喝上癮，笑道：「這飲料的名字聽起來就很有活力，我要多喝幾杯來補充能量。」值得一提的是，Mavis瑪菲司一夥人品嚐市場小吃的過程中，竟瞬間被小吃店老闆認出來，老闆一路和她聊天非常熱情，除了分享《嘎啦》在當地宣傳名聲響亮，很多人都知道電影要上映，還在Mavis瑪菲司等人要離開之際大聲鼓勵：「台灣國片加油！」，頓時讓她紅了眼眶，她坦言：「真的沒有想過能透過電影作品讓其他國家的朋友認識我，除了首映會有粉絲到場、還有人到飯店等候為我加油，甚至在這麼日常親切的小吃市場都認出我並且給我鼓勵，這種感動很難以言喻，更有讓自己努力的動力。」在宣傳《嘎啦》行程中，Mavis瑪菲司也被詢問是否有欣賞或想要合作的大馬藝人，她不假思索就回答超級欣賞金馬影后李心潔，對李心潔不管是當歌手還是演員甚至參與導演，都能表現非常到位，大為嘆服。她尤其對李心潔在恐怖電影《見鬼》的演技相當崇拜，期許以李心潔為目標學習。