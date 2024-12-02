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媒體人周玉蔻、蔡玉真在2022年烏龍爆料，前中華民國小姐張淑娟和前立委蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，遭依誹謗、個資法起訴，台北地方法院判處兩人各有期徒刑一年六月，周玉蔻11月29日欲出國還在桃園機場被攔截。對此，前立委郭正亮指出，他是第一次看到這麼重的判決，且也舉例過往周玉蔻做了1件事，認為民進黨不會有人出來幫周玉蔻。郭正亮今（2）日在節目《大新聞大爆卦》指出，周玉蔻在機場被攔截只有2種可能，一是法官已經有告知限制出境了，但周玉蔻仍硬去，不過這可能性不高，比較有可能是法官沒有講，但相關單位認為周玉蔻有出逃可能，所以緊急要法院補做動作。郭正亮表示，自己看過判決書，如果是以刑法誹謗罪來判，到高等法院可能會翻案，但此案是以個資法來判，「個資法刑度就比較高，要翻也不容易」。郭正亮坦言，他看過各種妨害名譽的案子，還是第一次看到這樣判決，他最多看到的刑期是50天，還是可以易科罰金，而判周玉蔻一年六月，不能易科罰金，他認為是故意的，「而且那個法官，我覺得他的心證非常強烈」，在這種輿論下，高等法院想要翻案也不容易。郭正亮續指，他不認為現在民進黨會有人幫周玉蔻，也不認為周玉蔻要爆料能爆到總統賴清德，可能會只會爆到某些個別的立委。郭正亮說，在總統競選期間，周玉蔻沒有經過授權就出了《萬里清德的挖礦人生》這本書，其實賴清德的競選團隊是不高興的，「所以我坦白說啦，那個都自以為在吹捧、在靠近，賴清德不喜歡這樣啦！他做事情是非常謹慎的人，所以他如果要出個人宣傳品，他百分之百會授權找自己的人寫，你這個是沒經過人家同意自己就寫了欸，又賺了一票，而且過往的爭議賴清德都看在眼裡，我不認為會有人去幫她（周玉蔻）。」