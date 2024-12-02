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▲馬力歐在節目《少年願望事務所》分享童年經歷。（圖／公視提供）

▲馬力歐堅持對女兒的教養要「愛與規範並行」。（圖／台視提供）

節目《少年願望事務所》本週聚焦體罰的教育意義，邀請馬力歐分享童年經歷，回憶因成績不佳或品行問題曾受到父母體罰。他透露，父親曾連臘肉都當作體罰工具，「那時候是在廚房，拿了臘肉就抽。」然而他最大的遺憾卻是頂撞父親。節目於每週一至週三晚間9點於公視播出，並同步上架於公視+；此外，每週四至六晚間9點於小公視播出。馬力歐坦言，年少輕狂時曾對父親出言不遜，當父親批評他的成績表現時，他氣憤地頂撞：「別人的爸爸可以當將軍，為什麼你不行？」這句話刺痛父親，也成為他心中的遺憾。馬力歐藉節目向父親表達歉意，並反思自己從小雖然受體罰，但父親的期望與愛讓他逐漸學會反思與尊重。他呼籲父母，不僅要教育孩子，也要懂得向孩子道歉，以此建立更親密的親子關係。此外，馬力歐提及國中時父親帶他看了電影《洛基》，這部電影激勵了他開始體能訓練，並改變了他與父親的互動模式。「看完電影後，我開始鍛鍊身體，漸漸懂事，也少了頂撞父母的行為，體罰也因此減少。」馬力歐表示，體罰只是教養的一種手段，但最重要的是找到更有效的親子溝通方式。他笑說：「我過年回去陪爸爸買菜，他騎車載我，我還會抱著他，說騎慢點，父子之間的愛非常濃密。」談到對女兒的教養，馬力歐堅持「愛與規範並行」的原則。他說：「我不要求女兒每次考100分，但希望她能逐步進步。如果同樣的錯誤反覆出現，我會適度處罰，但絕不隨意打罵。」他提到妻子的建議：「不要讓孩子怕你，而是佩服你。」這句話成為他教育女兒時的重要指導原則。主持人鄧惠文也在節目中分享了對體罰的看法。她指出，體罰往往是父母在資源有限、時間不足的情況下的快速教養方式，但如果能在可控範圍內進行，並配合父母的關愛，或許能減少負面影響。如果整體社會能為父母提供更多支持與資源，讓他們有餘裕採用更溫和有效的教養方式，進一步減少對孩子的傷害，也幫助父母走出自身成長中的傷痛循環。