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▲王義川就職後首場會議就強碰黃國昌，雙方零互動。（圖／記者陳威叡攝，2024.12.02）

民進黨前立委洪申翰接任勞動部長，讓王義川遞補不分區立委，並於今（2）日下午於立院出席就職典禮，結束後立即趕往「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，民進黨團主張將柯建銘改換王義川擔任委員，擔任主席的藍委吳宗憲則認為王義川在下午2時15分就職，而會議是2時就開始，雙方吵成一團，而王義川前進國會被視為要制衡黃國昌，在會議中兩人正巧坐在正對面，雙方別說是互動，連對視都沒有。王義川今日下午結束就職典禮後，婉拒媒體受訪，立即趕往「國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會」，而該會今首度召開會議，將由依政黨比例共14名委員中選出召委，民進黨主張將柯建銘改換王義川擔任委員，對此引發國民黨不滿，藍委吳宗憲則認為王義川在下午2時15分就職，而會議是2時就開始，雙方吵成一團，對此綠委莊瑞雄則向王義川稱「都是因為你就職太慢你要砍頭啦！」鍾佳濱更稱台灣隊都可以換先發投手了，為什麼不能換？而王義川進入會議後，就直接坐在黃國昌對面的空位，雙方新仇舊恨如今正巧就坐在正對面，而雙方全程零互動，更是連對視都沒有。