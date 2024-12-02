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中華隊在世界棒球12強賽打出驚奇，憑藉以中華職棒球員為主的陣容勇奪世界冠軍。隨著2026年世界棒球經典賽資格賽即將於明年2月登場，中華職棒會長蔡其昌透露，經典賽中華隊陣容會有所變化，沒能參與12強的旅外好手鄭宗哲、富邦悍將重砲張育成參賽意願強烈。蔡其昌日前接受《新聞觀測站》訪問時表示，因應12強與經典賽資格賽的時間接近，總教練曾豪駒及其教練團隊將續任，「如果總教練延續，教練團也大致相同，再談實質比賽的選手，比較容易磨合，可以把這兩項賽事當作一場比賽看待。」蔡其昌說。針對經典賽參賽名單，蔡其昌提到，將以12強的大名單為基礎，但方向會傾向選用12強未曾出賽的球員，避免主力球員因長期作戰過於疲憊。談及旅外球員的參賽意願，蔡其昌透露，日前已與部分旅外球員餐敘，包括大聯盟等級的野手鄭宗哲，已表達強烈參賽意願。悍將張育成休賽季養傷恢復後，也表示希望參與經典賽資格賽。此外，陳柏毓、林振瑋與李灝宇等人也有意穿上中華隊戰袍。蔡其昌指出，資格賽正值春訓期間，旅外球員參賽意願高，這些新加入的戰力將為中華隊提供更多選擇。最終名單將由總教練曾豪駒依據戰術需求進行決定，以確保陣容的競爭力。