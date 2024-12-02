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總統賴清德出訪過境夏威夷，有媒體報導稱這是美方歷年來最高禮遇，首次有機邊接機和紅地毯歡迎賴清德；對此，粉專《政客爽》表示，「賴清德這村長級的接待也可以被綠媒吹成『史上最高禮遇』，拿馬英九來對比就笑死人」。粉專《政客爽》今（2）日在臉書發文表示，賴清德這村長級的接待也可以被綠媒吹成「史上最高禮遇」，拿馬英九來對比就笑死人，連AIT美國在台協會接待的官員就有主席跟理事的差距，還好意思拿出來吹牛，這種情況自己不知道要低調還拿出來唬爛被打臉。粉專《政客爽》指出，馬英九當時首次過境美國的城市是「洛杉磯」，美國人口第二多的大城市，當時從媒體的介紹中可知，馬英九下機的禮遇，是「美方為馬總統安排的下機閘門，是以美國一次世界大戰英雄Pershing命名，通常用於國家元首禮遇；馬總統下機時，空橋與座車之間已鋪上紅地毯，馬總統與AIT主席薄瑞光等人直接坐上國務院安排的林肯加長型禮車，在警車前導下驅車前往飯店。」粉專《政客爽》表示，一下機就國務院專車接送到飯店，「啊賴清德的最高禮遇是什麼？可以講一下細節嗎？就下一個歷年最高禮遇的標題是在騙誰？」而馬英九過境美國還曾經見過紐約州長，是最具有全國影響力的州長職務，紐約是美國的經濟大洲具有全球影響力的都市，例如前美國總統羅斯福、范布倫、克利夫蘭都當過紐約州長，還有六位副總統也當過紐約州長。粉專《政客爽》指出，賴清德就算不比馬英九，比起陳水扁跟蔡英文首次過境美國都遜色很多，這樣還不懂得低調，真的就是出洋相而已。