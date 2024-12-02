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安永聯合會計師事務所今（2）日發布「安永大中華區首次公開募股（IPO）市場調查報告」指出，台灣2024年IPO市場表現傑出，上市、上櫃企業共54家，籌資額新台幣491.32億元，整體家數較去年增加22家，金額增加145.05億元，IPO家數創下2019年以來的新高，籌資額規模也創下新高。2024年全球IPO活動持續放緩，預計共有1162家企業在全球上市，籌資1173億美元，與去年同期相比，IPO家數和籌資額分別下降14%和7%，隨著全球經濟放緩的局面逐漸緩解以及私募股權市場積壓的退出需求， IPO市場有望逐漸復甦，預計2025年IPO市場將有所改善。據統計，2024年中國、香港IPO活動占比繼續下降，截至11月28日，合計A股和香港市場IPO家數及籌資額占全球百分比下降至14%和16%。不過，2024台股表現傑出，籌資額創新高。截至2024年11月27日，今年台灣上市市場共30家掛牌，相較去年度增加10家，籌資金額達369.48億元，較去年度增加新台幣52.94億元，增幅16.7%。籌資額最大為航運業的星宇航空，籌資104.48億元，占上市總籌資額28.28%。籌資額第二為康霈，籌資64.8億元，占總籌資額17.54%，2家合計占上市籌資額45.82%。今年上市中，有5家為KY公司，分別是世界健身-KY 、來億-KY、裕慶-KY 、三集瑞-KY及ITH-KY，總籌資額達92.15億元。上櫃市場同樣表現突出，有24家企業掛牌，較去年度增加12家，籌資額達121.84億元，較去年增加92.11億元，年增幅高達309.82%。其中，掛牌家數以生技醫療業表現最搶眼，共6家占比25%。上櫃籌資額以生技醫療產業總籌資額最多，最大為生技醫療的共信-KY，籌資達20億元，占上櫃總籌資額16.41%。其次也是生技醫療的昱展新藥，籌資額16.78億元，占總籌資額13.77% ，兩家合計占上櫃籌資額30.19%，展現了該產業的成長潛力。今年上市櫃企業共有54家，以科技業12家領先、生技醫療業11家位居第二，IPO家數創下2019年以來的新高。上市櫃籌資額合計491.32億元更創下新高，今年以生技醫療業145.59億元居冠。台灣持續朝向多層次資本市場發展，有73家企業申請興櫃，以生技醫療業、工業、資訊軟體服務業為主。展望明年IPO市場，安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤認為，儘管全球政經局勢持續多變、地緣衝突影響經濟發展，加上川普重新舉起關稅大旗，帶來全球貿易壁壘的新挑戰，台灣經濟仍展現強大韌性，主計處將GDP成長率上修至4.1%，而2025年利率政策預計維持不變，受惠於AI供應鏈帶動出口成長及晶片科技緩衝外部風險，台灣經濟基礎穩健，申請上市櫃的企業逐漸展現多元化趨勢，AI應用與生技產業成為資金關注的新焦點，使2025年的台灣IPO市場前景被普遍看好，為未來資本市場注入更多活力與信心。至於2025年中國A股市場， 安永預期，在政策更加具體清晰之下，2025年A股IPO活動整體平穩，有改善跡象，逐步實現IPO發行節奏常態化。此外，在中國政府宣布經濟刺激措施、推出支持中國企業赴境外上市的政策及美國聯準會降息的影響，2025年香港IPO有機會將迎來復甦，有重返全球排名前列的可能。