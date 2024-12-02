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攸關民眾黨權力核心版圖的黨代表選舉7日就要登場，針對外界憂心，民眾黨正值艱難時刻，若還執意執行2年條款，恐喪失總召黃國昌的國會戰力。民眾黨秘書長周榆修今（2）日鬆口表示，是否廢除2年條款，黨內會再討論。民眾黨7日一方面發動「反霸凌大遊行」，另一方面也同日舉行黨代表選舉。面對黨主席柯文哲羈押禁見至明年1月，黨內權力核心版圖如何變化也引發各界關注。民眾黨秘書長周榆修今在《CNEWS匯流新聞網》政論直播節目《中午來開匯》接受主持人黃光芹專訪時強調，民眾黨的黨務推進如履薄冰，無論偏鄉或是都市，都積極推動大小活動，努力涵蓋各年齡層與各地區。他並強調：「我們雖然在立法院只有8席，但這是有用的8席，致力於為民眾發聲。」黃光芹也問到，外界憂心若民眾黨執意執行2年條款，換上戰力不那麼強的備位立委接任，恐怕會喪失國會影響力？周榆修則回應，2026年對民眾黨來說是地方選舉紮根的重要契機，黨內已針對選舉策略與規劃展開討論。他並透露，雖然「2年條款」相關規定，柯文哲在收押前曾指示要繼續執行，不過，他回去後會再於黨內進行討論，目標是確保黨務的推進更加紮實。